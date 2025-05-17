TCG Anadolu ile Gençler Samsun'a Yola Çıktı - Son Dakika
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TCG Anadolu ile Gençler Samsun'a Yola Çıktı

TCG Anadolu ile Gençler Samsun\'a Yola Çıktı

Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen TCG Anadolu ile Mavi Vatan'da 'İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu' programı kapsamında harbiyeli öğrencilerinde aralarında olduğu gençler TCG Anadolu gemisiyle Tuzla'dan Samsun'a...

17.05.2025 16:32
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Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen TCG Anadolu ile Mavi Vatan'da 'İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu' programı kapsamında harbiyeli öğrencilerinde aralarında olduğu gençler TCG Anadolu gemisiyle Tuzla'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Yolculuk öncesi düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK "81 ilden 81 ili temsilen bu seyahate katılacak gençlerimiz bu tarihi yolculukla 19 Mayıs ruhunu yeniden canlandırırken aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı da temsil edeceklerdir" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle; Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, İstanbul'dan Samsun'a TCG Anadolu ile öğrenciler ve Harbiyelilerin katılacağı iki günlük seyir turu düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden 81 öğrencinin ve Harbiyelilerin katılacağı 2 günlük TCG Anadolu gezisi için Tuzla'da tören düzenlendi. Bugün saat 09.30'da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

'İSTANBUL'DAN SAMSUN'A UZANACAK BU EŞSİZ YOLCULUK'

Bakan Bak "İstanbul'dan Samsun'a uzanacak bu eşsiz yolculuk bir asır önce kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu günümüzde yaşatma kararlılığımızın bir ifadesidir. Bu yıl gururla duyurmak isterim ki gençlik haftasını yerli ve milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayimizin en büyük başarılarından biri olan TCG Anadolu ile gerçekleştirdiğimiz bu özel projeyle taçlandırıyoruz. 81 ili temsilen bu seyahate katılacak gençlerimiz, bu tarihi yolculukla 19 Mayıs ruhunu yeniden canlandırırken, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı da temsil edeceklerdir. 17 Mayıs'ta yani bugün başlayacak bu yolculuk 19 Mayıs sabahında Samsun'da sona erecek ve burada gençlerimize emanet edeceğimiz bayrağımızı orada yine Samsun'daki gençlerimizle birlikte teslim alacağız" dedi.

'GÜVENLİĞİMİZİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE MAVİ VATANDA DA SAĞLAMAKTADIR'

Bakan Bak konuşmasının devamında TCG Anadolu hakkında önemli bilgilere vererek Türk mühendislerini de tebrik etti. Bak,"TCG Anadolu sizlerin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk yerli üretim çok maksatlı amfibi hücum gemisidir. Hem çıkarma gemisi hem de uçak gemisi olarak görev yapabilen bu dev platform Türk mühendislerinin azmi ve çalışkanlığıyla inşa edilmiştir. İki yüz otuz bir metre bu uzunluğundaki bu muhteşem gemi hava unsurları ile donatılmış olması sayesinde Türkiye'nin mavi vatan savunmasında stratejik bir role sahiptir. Bu geminin yapımında yer alan genç mühendislerimiz ülkemizin savunma sanayiine katkılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen milli teknoloji hamlesi ve yerli sanayi, yerli savunma sanayi vizyonu Türkiye'yi güçlü ve bağımsız bir gelecek hedefiyle buluşturmuştur. Bu vizyon doğrultusunda TCG Anadolu'daki projeler terörsüz Türkiye vizyonu garantisi olarak güvenliğimizi en güçlü şekilde mavi vatanda da sağlamaktadır. Gençlerimize huzurlu, gururlu ve güçlü bir gelecek bırakma hedefimize hizmet etmektedir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanlığımıza bu büyük vizyon ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok yakın bir zamanda biliyorsunuz Teknofest de gençlerimizle birlikte milli teknolojiyi kutladık. İnovasyon ve yerli üretime olan bağımlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdik. TCG Anadolu gibi projeler gençlerimize mühendislik alanında ilham veriyor. Yarının mühendislerinin yetişmesine katkı sağlıyor. Gençlerimiz bu tür projelerde yer alarak sadece bilgi ve becerileri değil aynı zamanda milli bağımsızlık ideallerinizi de yaşatıyorlar" dedi.

'BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN ATALARIMIZIN İZİNDEN GİDİYORSUNUZ'

Bakan Bak "Bugün bu yolculukta biraz önce bağımsızlık ateşini yakan atalarımızın izinden gidiyorsunuz. Ancak bu kez elinizde sadece bir meşale değil, aynı zamanda yerli ve milli teknolojimizin eşsiz bir eseri olan TCG ANADOLU'nun gücü var. Bu gemi yalnızca bir deniz programı değil, aynı zamanda kendi mühendislerimizin teknisyenlerimizin, genç mühendislerimizin alın teri ve zekasının ürünüdür. Bugün buradan yola çıkacak olan gençlerimiz milletimizin ve devletimizin bağımsızlık idealini milli teknolojinin gücüyle harmanlayarak Samsun'a taşıyorlar. 19 Mayıs'ta TCG Anadolu'nun Samsun'a varması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TCG Anadolu ile Gençler Samsun'a Yola Çıktı - Son Dakika

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