Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'le Tekirdağ'da Hizmette Atılım Dönemi Başladı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'le Tekirdağ'da Hizmette Atılım Dönemi Başladı

27.02.2026 10:28  Güncelleme: 10:59
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde; sosyal belediyecilik, altyapı, ulaşım, enerji, tarım, kültür ve gençlik alanlarında hayata geçirilen projelerin 2026’yla birlikte kent genelinde somut sonuçlar vermeye başladığı bildirildi.

(TEKİRDAĞ)Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in öncülüğünde; sosyal belediyecilik, altyapı, ulaşım, enerji, tarım, kültür ve gençlik alanlarında hayata geçirilen projelerin 2026'yla birlikte kent genelinde somut sonuçlar vermeye başladığı bildirildi.

Tekirdağ, 2026 yılıyla birlikte tarihinin en kapsamlı hizmet ve yatırım dönemlerinden birine girdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in öncülüğünde sosyal belediyecilik, altyapı, ulaşım, enerji, tarım, kültür ve gençlik alanlarında hayata geçirilen projelerin, kentin dört bir yanında somut sonuçlar vermeye başladığı belirtildi. Açılışı yapılan tesisler, temeli atılan projeler, üreticiye verilen destekler ve toplumun her kesimine dönük sosyal hizmetlerle Tekirdağ'da yeni bir kalkınma ve dönüşüm sürecinin başladığı ifade edildi.

Sosyal belediyecilikte Tek Market uygulaması

Sosyal belediyecilik anlayışının örneklerinden biri olarak gösterilen Tek Market'in, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de hizmete açıldığı kaydedildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerine bütçelerine uygun fiyatlarla erişimini sağlamayı amaçlayan projenin, diğer ilçelerde de kısa süre içinde açılacağı bildirildi.

Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi destekleri sağlanırken, ilçelerde gerçekleştirilen iftar buluşmalarıyla on binlerce vatandaşın aynı sofrada bir araya geldiği belirtildi.

Sağlık alanında Ücretsiz HPV Aşı Uygulaması'nın başlatıldığı, maddi imkanı bulunmayan vatandaşların sağlığa erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 186 kişinin aşı programına dahil edildiği aktarıldı.

Evde temizlikten kişisel bakıma, fizyoterapiden psikolojik danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede sunulan sosyal hizmetlerin binlerce haneye ulaştığı ifade edildi.

Gençlik ve eğitimde 7/24 yaşayan Gençlik Merkezi

Süleymanpaşa'da temeli atılan Gençlik Merkezi'nin 6 bin 594 metrekarelik bir kompleks olarak tasarlandığı belirtildi. Merkezde; 7/24 açık nöbetçi kütüphane, inovasyon ve yapay zeka atölyeleri, e- spor, bowling ve spor alanları, çamaşırhane ve ütü odaları, konferans salonu ve müzik stüdyolarının yer alacağı bildirildi.

Çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla Oyuncak ve Kitap Kütüphanesi'nin hayata geçirildiği, Çocuk ve Gençlik Korosu'nun kurulduğu ve ilk provaların gerçekleştirildiği kaydedildi. Türk-Macar Kültür Evi'nde başlatılan Almanca kursunda ilk mezunların sertifikalarını aldığı da aktarıldı.

Basın, kültür ve toplumsal yaşam

Tekirdağ basınına katkı sağlayacağı belirtilen Basınevi'nin hizmete açıldığı, Kapaklı'da Şefik Şahin Taziye Evi'nin vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Kültür ve sanat alanında düzenlenen Kent Orkestrası Sevda Konserleri, Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması ve kadınlar ile çocuklara yönelik atölyelerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi. TEK Kış Fest'in de binlerce vatandaşı bir araya getirdiği aktarıldı.

Ulaşımda raylı sistem ve yeni otobüsler

Tekirdağ ulaşımında yeni bir dönem başlatacağı ifade edilen raylı sistem projesinin ilk etabı için ihale sürecinin başlatılacağı bildirildi. İlk etapta Çorlu Otogarı, Tren İstasyonu ve Hastane hattının hayata geçirileceği kaydedildi. Toplu taşımayı güçlendirmek amacıyla 20 yeni otobüsün hizmete alındığı da belirtildi.

Tarım ve hayvancılık destekleri

Üreticiyi destekleyen projeler kapsamında Bağcılığı Geliştirme Projesi ile 15 bin yapıncak asma fidanı ve bin 890 incir fidanının üreticilere teslim edildiği aktarıldı. Mazot desteği, fide dağıtımları ve yem desteklerinin devam ettiği, 2026 yılı içinde bin 250 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmasının planlandığı belirtildi.

Enerjide çevreci yatırımlar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci enerji yatırımları kapsamında Çorlu ve Süleymanpaşa'daki tesislerde çöplerden yılda 71 bin 392 megavatsaat elektrik üretildiği bildirildi. Bu üretimin; 23 bin 800 hanenin enerji ihtiyacına denk geldiği, 34 bin ton karbon salınımını önlediği ve 1,5 milyon ağacın sağladığı faydaya eşdeğer katkı sunduğu ifade edildi. Güneş Enerji Santralleri ile de yılda 4 milyon kWh enerji üretildiği aktarıldı.

Yüceer: "Hizmet seferberliği başlattık"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 2026 yılıyla birlikte hizmet ve yatırımların hız kazandığını belirterek, hayata geçirilen projelerin bir vizyonun sonucu olduğunu vurguladı. Yüceer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ'ımızda göreve geldiğimiz günden bu yana tek bir hedefle çalışıyoruz: Bu güzel kenti, sosyal adaletin güçlendiği, gençlerin umutla geleceğe baktığı, üreticinin kazandığı, çocukların eşit imkanlara sahip olduğu ve herkesin yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir haline getirmek. 2026 yılı ile birlikte bu hedef doğrultusunda hizmet ve yatırımlarımızı çok daha güçlü bir noktaya taşıdık ve adeta bir hizmet seferberliği başlattık."

Bugün sosyal belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biri olan Tek Market'lerden, çocuklarımız ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz eğitim ve gelişim projelerine; üreticimize verdiğimiz tarım ve hayvancılık desteklerinden, çevreci enerji yatırımlarına; ulaşım projelerinden kültür ve sanat faaliyetlerine kadar her alanda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz.

Bizim belediyecilik anlayışımız, sadece yol yapmak, bina yapmak değil; insanımızın hayatını kolaylaştırmak, umudunu büyütmek ve geleceğini güvence altına almaktır. Bu nedenle çocuklarımız için akademiler kuruyor, gençlerimiz için 7 gün 24 saat yaşayan merkezler inşa ediyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyor, üreticimizin daha fazla kazanması için desteklerimizi artırıyoruz.

Aynı zamanda çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve gelecek nesilleri düşünen bir anlayışla enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çöpten elektrik üreten, güneşten enerji sağlayan projelerimizle hem doğamızı koruyor hem de kent ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Ulaşım alanında hayata geçireceğimiz raylı sistem projesi ise Tekirdağ'ımızın geleceği açısından tarihi bir adımdır. Bu proje, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda kentimizin gelişimini şekillendirecek stratejik bir dönüşümdür.

Biz bu kenti birlikte yönetiyoruz. Her kararımızda halkımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini ve geleceğini düşünüyoruz. Tekirdağ'ın her ilçesinde, her mahallesinde bu değişimi ve gelişimi vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz.

Biz Tekirdağ olarak 1 milyon 208 bin 441 kişilik çok büyük bir aileyiz. Tekirdağ'ımızın nüfusu artıyor. Şehrimiz büyürken altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre yatırımlarına kadar her alanda vatandaşlarımızın aldığı hizmetin artması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler yol, altyapı, ulaşım gibi temel belediyecilik hizmetlerini yaparken, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda da 'bu bizim görevimiz değil' diyerek geri duramayız. Nerede bir ihtiyaç varsa, orada olmayı görev biliriz. Tekirdağ büyüyecek, Tekirdağ, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımları ile büyüyecek. Atılımlarımız devam ederken hizmet kalitemiz azalmayacak, aksine artarak devam edecek. Dayanışma içinde, herkes için eşit ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Tekirdağ, önümüzdeki süreçte sosyal belediyeciliğin, üretimin, çevreci yatırımların, kültürün ve modern şehircilik anlayışının en güçlü örneklerinden biri olmaya devam edecek. Tekirdağ'ımız için durmadan, yorulmadan, aynı kararlılık ve aynı heyecanla çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor."

Tekirdağ geleceğe yürüyor

Açıklamada, 2026 yılıyla birlikte başlayan yatırım ve hizmet atağının Tekirdağ'da yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirdiği; hayata geçirilen projelerle kentin sosyal belediyecilikte, ulaşımda, enerjide, kültürde ve üretimde örnek bir kent olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Candan Yüceer, Tekirdağ, Gençlik, Güncel, Enerji, Tarım

