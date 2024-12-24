Tepebaşı Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu\'ndan "Yapay Zekanın Politikaya Etkileri: Yeni Siyaset" Paneli

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliği ile "Yapay Zekanın Politikaya Etkileri: Yeni Siyaset" paneli düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, yapay zekanın kamu kurumlarında kullanımı, politikaya etkileri, kamusal hizmetlerde ve politika üretiminde önemi ve etkisi konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliği ile "Yapay Zekanın Politikaya Etkileri: Yeni Siyaset" paneli düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen panele Tepebaşı belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selvinaz Durur, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Baro Başkanı Avukat Barış Günaydın, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ve Yazar-İletişimci Ümit Alan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu yaptı. Panelde, yapay zekanın kamu kurumlarında kullanımı, yapay zekanın politikaya etkileri, kamusal hizmetlerde ve politika üretiminde yapay zekanın önemi ve etkisi konuşuldu. Panel öncesinde bir sunum gerçekleştiren Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Işıklıoğlu, yapay zekanın 1943-1956 yıllarında hayatımıza girdiğini söyleyerek filmlerden örnekler sundu.

"Yapay zeka günümüzde çok fazla yer kaplıyor"

Panelde CHP'nin veriye dayalı politika ürettiğinden bahseden CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Etkinliği düzenleyenlere, Eskişehir'de ileri teknolojiyi konuşur hale getiren yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yapay zeka günümüzde çok fazla yer kaplıyor. Sadece dijital demokratik katılım uygulamasında kalmayarak ortaya yeni uygulamalar koymaya çalışıyoruz. CHP olarak yapay zekanın bilgi yönetiminden, siyasi katılım faaliyetleri kapsamında faydalanmak istiyoruz. Bunu yaparken de üyelerimizin gizlilik esasına dikkat ederek çalışıyoruz. Eskişehir özelinde ve özellikle Tepebaşı'nda akıllı şehirlerin, teknolojik gelişmelerin, sanatın veriler ışığında ve küresel ölçekte yapılan çalışmaların ne kadar öne çıktığını biliyorum. Ben Ahmet Başkanımız nezdinde tüm ekip arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"7 saniyede insanların dikkat çekeceği bir şey göstermiyorsa bu platform başarısızdır"

Yazar-İletişimci Ümit Alan ise yapay zeka teknolojilerinin sosyal medya etkilerini anlattı. Alan, "Sosyal medya algoritmalarının olmasının nedeni insanların dikkatini çekmek. Sosyal medya 7 saniyede insanların dikkat çekeceği bir şey göstermiyorsa bu platform başarısızdır" diye konuştu.

Alan'ın ardından Tepebaşı Belediyesi'nin teknolojik gelişmeler ışığında hayata geçirdiği projelerin yer aldığı tanıtım videosu gösterildi.

"Kadınlarımız sosyalleşmelerinin yanında ekonomilerine de katkı sunabiliyor"

Ardından söz alan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban'ın, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hayata geçirilişini ve projeyle Türkiye'ye ilk kez kazandırılan ödüllerden söz etti.

Başkan Ataç ayrıca vatandaşa dokunan projelerden de bahsederek, "Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde yaklaşık 74 bin çocuğa elimiz değmiş. Burada bizim hedeflediğimiz koruyucu hekimlik. Bunu çocuğa öğretirseniz çocuk korunmasını iyi bilir. Bunun gibi sağlık konusunda projeler hayata geçirdik. Mesela Alzheimer hastaları için konukevi açtık. Burada hasta yakınları annesini babasını bırakıyor ama hastalar burada sosyalleşerek daha nitelikli bir hayat sürüyor. Belde Evleri açtık. Bu yıl 23'üncü yaşını kutluyoruz. Burada amacımız kadınlarımızı evlerinden çıkıp sosyalleşmesini sağlamak. Burada aldıkları kurslarla kadınlarımız sosyalleşmelerinin yanında ekonomilerine de katkı sunabiliyor" dedi.

"Vatandaşlarımıza web sayfamız ve sosyal medya aracılığı ile ulaşabiliyoruz"

Tepebaşı Belediyesi'nde vatandaş ile ortak karar alma süreçlerinde sosyal medyayı da kullandıklarını belirten Başkan Ataç, "Vatandaşlarımıza web sayfamız ve sosyal medya aracılığı ile ulaşabiliyoruz. Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Cumhuriyetin 100'üncü yılına hitaben bir anıt yaptık. O anıtın ismini sosyal medyadan Eskişehirlilere sorduk. 'Sonsuz Cumhuriyet Anıtı' ismini vatandaşımız belirledi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ismini de aynı şekilde Eskişehirlilerle belirledik" ifadelerini kullandı.

Panel sonunda Başkan Ataç, katılımcılara Tepebaşı Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlardan üretilen teşekkür belgelerini takdim etti.