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ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Ceylan, tıbbi sülük tedavisinin bazı ehil olmayan insanlar tarafından, steril olmayan koşullarda yapıldığına işaret ederek, "Bu maalesef bazı hastalıkların ve yanlış uygulamaların kapısını aralayabiliyor" dedi. Doç. Dr. Ceylan, doğadan toplanan sülüklerin bazı hastalıkları bulaştırma riski olduğunu da kaydetti.

Isparta'da ISUBÜ tarafından başlatılan Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği eğitimleri devam ediyor. 8'incisi düzenlenen programa 35 şehirden 103 kursiyer katıldı. Bu eğitimler kapsamında sülük yetiştiriciliğinin her aşaması hem teorik hem uygulamalı gösteriliyor, ardından katılımcılara sertifikaları veriliyor. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ceylan, sektörde ciddi talep olduğuna dikkati çekerek, "Sülüklere talepte artış var. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği' kapsamında, kullanımına izin verilen sülük tedavisinde kullanılacak sülüklerin mutlaka çiftlik koşullarında elde edilme zorunluluğu var. Çünkü doğadan toplanan sülüklerin bazı hastalıkları bulaştırma riski söz konusu olduğu için Sağlık Bakanlığı çok doğru bir karar vererek sadece steril koşullarda üretim yapan çiftliklerden sülük teminini zorunlu kıldı. 2014 yılında bu yasa çıktığında o yıllarda sadece 2 çiftlik varken, bu talep artışına bağlı olarak günümüzde 13 çiftlik söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Genel Müdürlüğü nezdinde ruhsatlandırılmış toplam 13 tıbbi sülük çiftliği var. Bu talep gün geçtikçe artıyor" dedi.

'EĞİTİMLER GENELLİKLE 4 GÜN SÜRÜYOR'

Hem merak edenlerin hem de sülük çiftliği kuranların yaşadığı bazı teknik sorunlar olduğundan bahseden Doç. Dr. Ceylan, üniversite olarak bu alandaki boşluğu doldurma noktasında 2022 yılında oluşan talep neticesinde eğitimlere başladıklarını anlatarak, "Eğitimlerimiz genellikle 4 gün sürmektedir. İlk 2 gün teorik eğitim, sonraki gün ise ruhsatlı mezbahalardan sülüklerin besleneceği kanı temin etmekten tutun, anaç sülüklerin seçimi, gebe sülüklerin seçimi, bunların torfa (toprak düzenleyici) yatırılması, torftan 'yumurta kesesi' değimiz kokonların hasadı, hasat edilen kokonların 1 aylık kuluçka süreci, sonrasında yavru sülüklerin doğumu şeklinde yetiştiricilikte karşılaşabilecek tüm senaryoları bu 4 günlük süre zarfında laboratuvar koşullarımızda katılımcılara uyguluyoruz. Bu hafta toplam 17 kursiyerimiz var. 8 ilden 12 yerli katılımcı, bunun yanında Özbekistan'dan 5 misafirimiz eğitime katılım gerçekleştirdi" diye konuştu.

SÜLÜK TEDAVİSİNE DİKKAT

Tıbbi sülük tedavisinin bazı ehil olmayan insanlar tarafından steril olmayan koşullarda yapıldığına işaret eden Doç. Dr. Ceylan, şu uyarılarda bulundu:

"Bu maalesef bazı hastalıkların ve yanlış uygulamaların kapısını aralayabiliyor. Bundan dolayı ısrarla şunu söylüyoruz; mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sülük çiftliklerinden sülük temin edin. Bu işte yetkilendirilmiş ehil, tıp eğitimi almış doktorlardan tedavi almaya gayret edin. Aksi halde gölden alınan sülüklerden bazı hastalıkların bulaşma riski oldukça yüksektir. Bunlara mahal vermeyin. Sülükler çok da pahalı ürünler değildir. Ruhsatlandırılmış 13 sülük çiftliğinden bunları makul fiyatlar karşılığında tedarik edip, güven içerisinde ehil insanlar tarafından kullandırabilirsiniz."

Andijan Devlet Üniversitesi'nde Doç. Dr. Farrukh Umarov ise sülükler hakkında eğitim almak için Özbekistan'dan geldiklerini belirterek, "Eğitim çok güzel geçiyor. Yeni sülükler hakkında yeni bilgiler alıyoruz ve biz bundan mutluyuz" dedi.

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ