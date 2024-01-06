Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 2023'te 1326 proje ve faaliyet gerçekleştirerek Türkiye'nin dostluk elini dünyanın dört bir yanına uzattı.

1992'de kurulan TİKA, bugüne kadar 30 binin üzerinde proje ve faaliyet yürütürken projelerinin yüzde 93'ünü, 2002'den sonra hayata geçirdi.

TİKA, bu faaliyetler ile Türkiye'nin dost elini Filistin'den Arakan'a, Bosna-Hersek'ten Güney Afrika'ya, Moğolistan'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya uzattı ve Türkiye'nin uluslararası işbirliği alanındaki çalışmalarına da katkı sağladı.

Dünya genelinde 2002'de 12 Program Koordinasyon Ofisi bulunan TİKA, 2023 itibarıyla bu sayıyı 63'e yükseltti, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 28'den 170'in üzerine çıkardı.

2023'te 3 binden fazla yabancı uzman TİKA'nın eğitimlerinden faydalandı

İnsan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapan TİKA; sağlık, tarım, hayvancılık, yargı, medya ve bilişim gibi birçok alanda mesleki eğitimler düzenliyor. Bu programlardan, 2023'te 3 bin 200'e yakın yabancı uzman faydalandı, 2002'den bu yana mesleki eğitimlerden yararlanan yabancı uzman sayısı ise 50 bine yaklaştı.

TİKA, dünyanın farklı bölgelerindeki insani krizlerin hafifletilmesine yönelik acil ve insani yardım projeleri gerçekleştirirken 2023'te Afganistan ve Pakistan'daki deprem, Bosna-Hersek ve Libya'daki sel felaketlerinin ardından ihtiyaç sahibi insanlara Türkiye'nin yardım elini ulaştırdı.

TİKA, 2023'te 1326 proje ve faaliyet gerçekleştirerek Türkiye'nin dostluk elini dünyanın dört bir yanına uzattı.

"'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla uyumlu olarak projelerimizi artıracağız"

Kurumunun çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Başkanı Serkan Kayalar, 2023'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması sebebiyle bu sevinci yurt dışına taşıyan proje ve faaliyetler yürüttüklerini, bu kapsamda 18 ülkede toplam 35 proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

"TİKA, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin de küresel anlamda uygulanması noktasında ülkemizin samimi işbirliği çabalarına önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edecektir. 2024'ün çok daha verimli ve bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Bizler de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla uyumlu olarak projelerimizi artıracağız." diyen Kayalar, kültürel hayata katkı alanında 2023'te 200'e yakın projeyi tamamladıklarını kaydetti.

Kayalar, son 20 yılda TİKA'nın restorasyonunu tamamladığı eser sayısının 40 ülkede 140'a ulaştığını dile getirerek 2023 yılında da ortak kültürel mirasımızın korunmasına yönelik projelere devam edildiğini ve önemli eserlerin restorasyonunu tamamladıklarını, aynı zamanda 6 restorasyon projesinin devam ettiğini belirtti.

TİKA'nın desteğiyle Bilge Tonyukuk Müzesi, 2024'te ziyarete açılacak

"Türk dünyasının bağlarının kalkınma işbirliği alanında güçlenmesine katkı vermeye devam ediyoruz." diyen Kayalar, Türk Devletleri Teşkilatı ile çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasını içeren "İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı Aralık 2023'te imzaladıklarını, Türk dünyası için çok önemli ve Türk tarihine ışık tutan Orhun Yazıtları projesi kapsamında arkeolojik kazı çalışmalarına destek vermeye devam ettiklerini ve 2022'de temelini attıkları Bilge Tonyukuk Müzesi'nin çalışmalarına devam edildiğini, müzeyi bu yıl ziyarete açacaklarını söyledi.

Kayalar, Kuzey Afrika'da yaptıkları çalışmalara değinerek "Trablus Fatihi" olarak bilinen ünlü Türk denizci Turgut Reis'in kabrinin bulunduğu; Libya'nın başkenti Trablus'ta yer alan Külliye'nin restorasyon çalışmalarına da bu yıl başlayacaklarını aktardı.

Meksika Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi'nde bir Türkiye Salonu kurduklarını belirten Kayalar, bu salonun Orta ve Latin Amerika'da bu anlamda ilk olması bakımından önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"TİKA, Bosna-Hersek'te yaşanan soykırımın merkezlerinden biri olan Potoçari Eski Akü Fabrikası'nın Srebrenitsa Potoçari Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi olarak kapsamlı tadilat çalışmalarına 2023 başında başlamıştır. Bu müzenin, yaşanan acıların unutulmaması adına son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz.

Filistin'de yaşanan acılar hepimizi derinden etkilemektedir. TİKA aracılığıyla da bugüne kadar Filistin'de 1100'e yakın proje gerçekleştirilmiştir. Malumunuz 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlar karşısında ülkemiz, tüm imkanlarıyla kardeş Filistin halkının yanında yer almaktadır. TİKA olarak biz de bu süreçte çeşitli insani yardım projeleriyle; gıda paketi, battaniye, uyku seti, kışlık giysi ve tıbbi malzeme seti gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmaya gayret ediyoruz."