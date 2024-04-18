Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi

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AFAD verilerine göre Tokat'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durum oluşmazken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öte yandan 3 ilçede okullar tatil edildi.

18.04.2024 07:31  Güncelleme: 07:50
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Tokat'tan geldi.

ÇEVRE İLLER DE HİSSEDİLDİ

Sulusaray ilçesinde 4.7 ve 4.1 olmak üzere art arda 2 deprem meydana geldi. Yerin 10 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Sivas ve Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi.

Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI FIRLADI

Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz" dedi.

Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik" dedi.

Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Tokat\'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas\'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi

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Son Dakika Güncel Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emir Yaşlı: Allah'beterinden korusun bizi 48 0 Yanıtla
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