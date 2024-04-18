6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Tokat'tan geldi.
Sulusaray ilçesinde 4.7 ve 4.1 olmak üzere art arda 2 deprem meydana geldi. Yerin 10 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Sivas ve Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi.
Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz" dedi.
Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta art arda 2 deprem! Yozgat ve Sivas'ta da hissedildi, 3 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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