Tom Bellamy'nin Bisiklet Yolculuğu

YENİ Zelanda'da kayak devriyesi olarak görev yaptığı sırada tırmandığı dağdan düşerek bacakları ile çenesi kırılan Tom Bellamy (28), tedavisinin ardından kayak ve tırmanma sporunu yapamayınca yönünü bisiklete çevirdi. Fizik tedavi sürecine de katkı sağlaması için Orta Asya'ya gitmek için yola çıkan ve ülkesinden uçakla geldiği İstanbul'dan pedal basmaya başlayan Bellamy, 75 kilometre yol yaparak Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Bursa'nın İznik ilçesine ulaştı. Türkiye'de gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirten Bellamy, "Dil bariyeri olmasına rağmen çok sıcakkanlı ve misafirperverler. Benimle iletişim kurmakta hiç geri kalmadılar" dedi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Remarkables sıradağlarının eteğinde ve Wakatipu Gölü'nün kıyısında yer alan dünyaca ünlü bir doğa ve macera turizmi merkezi olan, 'dünyanın macera başkenti' olarak anılan Queenstown kasabasında yaşayan Tom Bellamy, ilk yardım, çığ güvenliği ve ileri düzey kayak becerileri eğitimi alarak, profesyonel bir dağcılık mesleği olan kayak devriyesi olarak yaşamını sürdürmeye başladı.

İSTANBUL'DAN BURSA'YA ULAŞTI

2025 yılı Mayıs ayında tırmandığı dağdan düşen Bellamy'nin bacakları ile çenesi kırıldı. Tom Bellamy, tedavisinin ardından kayak, tırmanma ve daha önce yaptığı dalışın da aralarında olduğu ekstrem sporlarını yapamayınca yönünü bisiklete çevirdi. Bisiklet sporuna başlayan Bellamy, fizik tedavi sürecine de katkı sağlaması için çok merak ettiği Orta Asya'ya gitmeye karar verdi. Ülkesinden uçakla geldiği İstanbul'dan pedal basmaya başlayan Bellamy, 75 kilometre yol yaparak Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Bursa'nın İznik ilçesine ulaştı. Verdiği molada DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

'İYİLEŞTİĞİMİ KENDİME KANITLAMAK İSTEDİM'

Yönünü batıdan doğuya çevirdiğini söyleyen Bellamy, "13 ay önce bir kaza geçirdim, bacaklarım ve çenem kırıldı. Tedavi oldum, iyileştiğimi ve hala spor yapabileceğimi kendime kanıtlamak için de böyle bir yola çıktım. İstanbul'a gelip, bisiklet yolculuğuma başladım. İstanbul'dan buraya 75 kilometre yol yaptım. Eskisi gibi rahat hissettirmiyor ama bu durumu yönetebildiğimi düşünüyorum. Günlük egzersizlerimi yapıyorum. Sağlığım şu anda bunu yapmaya yetecek kadar imkan sağlıyor" dedi.

'ATATÜRK'Ü ZİYARET ETMEK İSTİYORUM'

Zorlu yolculuğunda Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulacağını söyleyen Tom Bellamy, "Turistik yerleri gezmeyi planlıyorum. Atatürk'ü ziyaret etmek istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir kişilik olduğunu biliyorum. Orayı da ziyaret edeceğim. Kapadokya'ya, Ankara'ya Arkeoloji Müzesi'ne, oradan daha doğuya gidip Şanlıurfa Göbeklitepe'yi görmek istiyorum. Batman, Van ve oradan da Gürcistan'a yolculuk yapacağım. 5-6 ayda bu turu tamamlamayı düşünüyorum. Gürcistan'dan Rusya sınırından Kırgızistan'a geçip, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı ziyaret etmek istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİKLERİNİ ÇOK SEVDİM'

Gürcistan'da Yeni Zelandalı 3 arkadaşıyla buluşup, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan rotasında pedal basıp, Özbekistan ile seyahatini tamamlayacak olan Bellamy, Türkiye'de gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirterek, "Dil bariyeri olmasına rağmen çok hoşgörülü ve sıcakkanlılardı. Benimle iletişim kurmaktan hiç geri kalmadılar, o yüzden çok sevdim misafirperverliklerini. İnsanlar diğer turistlere göre size daha farklı yaklaşıyor. Araba kiralayan turiste göre sizin yanınıza daha kolay gelebiliyorlar. Dil bariyeri olmasına rağmen, sizin nereden geldiğinizi soruyor, kim olduğunuz soruyor ve size daha sıcakkanlı yaklaşıyorlar. Üstelik her yeri gezme, etrafı gezme konusunda da ücretsiz oluyorsunuz, daha rahat bir zamana sahip oluyorsunuz. Türk insanlarıyla görüşmek ve tanışmak için yolculuğumu merakla devam ettireceğim" dedi.

'KÖPEKLER SALDIRMAYA ÇALIŞTI'

Şu ana kadar olan yolculuğunda karşılaştığı en büyük zorluğun köpekler olduğunu da gülerek anlatan Yeni Zelandalı bisikletçi, "Dağlardan gelirken köpekler saldırmaya çalıştı. Yaşadığım en tehlikeli olay buydu. Neredeyse ısıracaklardı. Ama onları da bisikletten anlamadıkları için saldırmalarını anlıyorum. O yüzden sıkıntı yok" diye konuştu.

UYGULAMA ÜZERİNDEN YARDIMLAŞIYORLAR

Yeni Zelanda'da çalışırken bu tur için para biriktirdiğini ve herhangi bir sponsorunun bulunmadığını da belirten Tom Bellamy, "Bisikletçilerin birbirlerine yardım ettiği bir uygulama var. Bu uygulamadan birbirilerine, profillere ulaşılabiliyor. Birbirlerinin evlerinde kalıp, duşlarını alabiliyorlar. Konaklama ve duş ihtiyacımı bu şekilde gideriyorum" dedi. Çanakkale Savaşı'nda dedelerinin savaştığı toprakları da görmek istediğini ancak rotasını bu kez doğuya çevirdiğini söyleyen Yeni Zelandalı bisikletçi, "Bu savaş, Yeni Zelanda tarihinde çok önemli bir olaydır. Her yıl 25 Nisan'da, Gelibolu çıkarmasının yıl dönümünde, her kasabada anma töreni düzenlenir. Ayrıca ulusal bir tatil günüdür. Bir gün orayı ziyaret etmek isterim ancak ne yazık ki buradan batıda ve rotam doğuya doğru gidiyor" diye konuştu.

YOLCULUK 6 AY SÜRECEK

6 ay sürmesini planladığı yolculuğunda bisikletle 10 bin kilometre katedecek olan Bellamy, Türkiye'de seyahat edeceği 8 haftada Anıtkabir, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kapadokya ve Şanlıurfa Göbeklitepe'yi ziyaret edecek. Van'da kahvaltı molası verecek olan Yeni Zelandalı bisikletçi, Ağrı-Kars-Ardahan'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e ulaşacak.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),