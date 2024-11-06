Trafik Çalışmalarıyla İlgili Önemli Duyuru - Son Dakika
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Trafik Çalışmalarıyla İlgili Önemli Duyuru

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte gecikme ve dikkatli olma çağrısı yapıldı.

06.11.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Yenikent-Temelli Projesi kapsamındaki köprü çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı 7 Kasım'a kadar Denizli istikametinden, 8- 10 Kasım döneminde ise Aydın istikametinden iki yönlü sürdürülecek.

Mudurnu- Nallıhan yolu, 4-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Nallıhan- Sakarya istikameti için Göynük-Taraklı-Geyve-Sakarya yolunu, Sakarya-Nallıhan istikameti için Geyve-Taraklı-Göynük-Nallıhan güzergahını kullanabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolundaki çalışmalar nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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