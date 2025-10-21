Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir

Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
21.10.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Kalem kalem yeni cezaları açıklayan Yerlikaya, ayrıca sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek, TBMM Genel Kurul gündeminde olan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni anlattı.

KANUN TEKLİFİ 36 MADDELİK

Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile amaçlarının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu söyledi. Yerlikaya, caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.

Yeni trafik kanunu 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Direksiyon başında olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir

Yerlikaya, trafik cezalarının sadece bir yaptırım olmadığını kaydederek, "Trafik cezaları ile caydırıcılık arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Etkin ve adil bir ceza sistemi, bireylerin kurallara saygısını artırır, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirir, toplumsal bilinç geliştirir ve en önemlisi can kayıplarını azaltır. Bu nedenle cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL DİRENÇ YOK"

Bakan Yerlikaya, günde 17,4, yılda 6 bin 351 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği bir yerde caydırıcılık ve denetimle ilgili tüm mekanizmaları masaya koyarak ön yargısız bir şekilde teklifi hazırladıklarını söyledi. Bakan Yerlikaya, teklif ile ilgili toplumsal bir direnç olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Toplumsal direnç olduğuna katılmıyorum. Anket yapıyoruz, toplumun nabzını ölçüyoruz. Toplumda trafik kuralları, trafik güvenliği, yaşam hakkı ile ilgili oy oranı yüzde 85'in çok üzerinde. Direnç yok. Toplum istiyor ki yolun en iyisini, kuralların da içselleştirilip, doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" dedi.

"SÜRÜCÜ KURSLARI ELDEN GEÇİRİLMELİ"

Bakan Yerlikaya, Milli Eğitim'in yönetiminde ve riyasetinde sürücü kursları olduğuna işaret ederek, "Bana göre orası da tamamen elden geçirilmeli. Bir nimet kolay verildiği zaman o nimetin mutlaka komplikasyonları oluyor. 'A' ülkesi ile 'B' ülkesindeki ehliyet alımına bakın; nasıl alınıyor. Toplumsal bir mesele bu. Siz ehliyeti 18 yaşında aldınız, bir kere işlem yapılmadı, kurallara uyuyorsunuz. Ama bu sizin trafik güvenliğiniz için yeterli değil. Başkaları da kurallara uyarsa sizin güvenliğiniz sağlanır. Toplum diyor ki; '2024 yılında cinayet, 2023'e göre yüzde 11,8 düştü, 2 binin altında. Onun 3,5 katı şu anda ölen var trafikte" diye konuştu.

"CAYDIRICILIĞIN DÜŞMANI AFTIR"

Yerlikaya, yasanın yürürlüğe girmesiyle uygulanacak cezalara daha sonra af gelip gelmeyeceği sorusuna ilişkin, "Caydırıcılığın düşmanı aftır. Birbiriyle zıt kutuplardır. Af olduğu zaman caydırıcılığı, caydırıcılık olmadığı zaman da kuralların tamamını bırakmamız lazım" dedi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu teklifin AK Parti grubunun teklifi olduğunu belirterek, "Benim teklifim değil, AK Parti grubumuzun 36 maddelik kanun teklifi. Bu kanun 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Grup Başkanımızın söylediği, '4-5-6 haftalık zaman dilimleri içinde toplumla çok daha konuşarak, içselleştirerek bunu Meclis'imizden çıkaracağız' şeklinde. Çalışma bu şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"CİRO ÇEKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Bakan Yerlikaya, cezaların yüksek olduğu eleştirileriyle ilgili, "Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Bizim buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. Medya 'Para cezaları buradan buraya geliyor' derken, aynı medya 'Böyle bir kaza olur mu bu devirde' diyor. Nasıl yapacağız. Yüzde 50 denetimi artırarak gelebileceğimiz yere geldik. İnsanlar kurallar istiyor; 'ben uyuyorum o da uysun' diyor" dedi.

2 YENİ APLİKASYON GELİYOR

Bakan Yerlikaya ayrıca 2 yeni aplikasyon geliştirdiklerini, bunları da yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyerek, "Radarla ilgili bir aplikasyon yapacağız. Sürücü yola çıktığında takip edeceği güzergahı sisteme girdiğinde yol üzerinde kaç radar uygulaması olduğunu görecek; ancak yerlerini bilmeyecek. Diğeri de 'Gereği Yapıldı' aplikasyonu. Patentini aldık. Trafik ve asayiş ile ilgili iki bölüm olacak ekranda. Vatandaş trafikte veya çevresinde asayişle ilgili gördüğü olumsuz durumları çekip buradan bize gönderecek, biz de gereğini yapacağız" dedi.

KURAL İHLALİNİ ÖVENE 25 BİN TL

Bakan Yerlikaya'nın detaylarını anlattığı kanun teklifindeki düzenlemelerden bazıları şöyle;

Saldırı amacıyla araçtan inmeye 180 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Düğün konvoyu ile yol kapamaya 90 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak; bu ihlalin köprü, tünel, viyadük ve otoyolda yapılması halinde cezalar 2 kat artacak. Trafikte makas atmaya 90 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Drift atmaya 140 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. 'Dur' ihtarına uymamaya 200 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Araçta yüksek sesle müzik dinlemeye 3 bin TL, araca mevzuata aykırı ses sistemi taktırmaya 21 bin TL para cezası uygulanacak ve bu araçlar 30 gün trafikten menedilip, cihazlar sökülerek teslim edilecek. Cep telefonu kullanmaya 5 bin TL, aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak. Alkollü araç kullanmaya 25 bin TL para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin TL para, 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin TL para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak. Emniyet kemeri takmamaya 2 bin 500 TL ceza uygulanacak. Ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye 46 bin TL para, 30'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men, diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemeye 15 bin TL ceza uygulanacak. Kırmızı ışıkta geçmeye ilk seferde 5 bin, 2'ncide 10 bin, 3'üncüde 15 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanacak. Yerleşim yeri ve yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlallerinde de cezalar artırılacak.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güncel, trafik, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ahmet Sağlık:
    Allah aşkına şu trafiği arabaları bırakın silahları toplayın yaralamalara cinayetlere bir dur diyin. çetelere örgütlere müdahale edin lütfen ya. her akşam haberlerinde şiddet olayları izliyoruz. Herşeye ceza var yaralamalara neden yok cinayetlere neden yok. 44 1 Yanıtla
  • C S:
    her yerde yollara atlayan ışık yaya yolu dinlemeyen yayalarada ceza yazın hep abaliya olmasin 27 2 Yanıtla
    Vakkas Can:
    çok mutlusun cezalardan galiba çok seviyorsun cezaları tirol 0 0
  • OĞUZ İÇEN :
    Adalet ve ceza hukuk kanunuda çıkartın, bi vekil olarak yaşa teklifi vermeye yetkilisin, bide iç işleri bakanı olacaksın, sokaklardaki insanların nasıl can güvenliği olmaz bu ülkede, canım ülkemi bu hale siz getirdiniz, yıkılısın düzeniniz 23 1 Yanıtla
  • iliev Manolov:
    Haberin baslik fotografi Polonya başkanı turkiyedekibcezayla ne alaka sondakika ekibiiiiiiiiiiii 17 0 Yanıtla
  • 123456789:
    bence o sosyal medyayı kanun olarak AK Parti'ye muhalefet eden AK parti hakkında kötü söz söyleyenler için 25 bin lira ceza yapmaları daha mantıklı değil mi sizce 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emsal boşanma davası Eski eşine ’kedi’ nafakası ödeyecek Emsal boşanma davası! Eski eşine 'kedi' nafakası ödeyecek
Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti
Popüler oyuncak çılgınlığı hırsızlığa dönüştü O anlar kameraya yansıdı Popüler oyuncak çılgınlığı hırsızlığa dönüştü! O anlar kameraya yansıdı
Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı Feci kaza araç içi kameraya yansıdı Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı
Almanya’dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
Küçük kızın verdiği zarar büyük Babanın tepkisi ise görülmeye değer Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
Vicdanları sızlatan olay Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar
Louvre Müzesi’nde mücevher soygunu Değerlerine paha biçilemiyor Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılacağı iddia edildi Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi
Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ dahil 11 şüpheliye tutuklama istemi Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ dahil 11 şüpheliye tutuklama istemi
İstanbullu kadının yaşadığı şok Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz
Vadinin Ermişi’ydi Ünü spiker ile dünyaevine girdi Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

16:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Bahçeli’nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum
15:13
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan’a çağrıda bulundu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
14:45
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
14:38
Hiç alışık değiller BodoGlimt yarın büyük şok yaşayacak
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak
14:31
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi’nin dudaklarından tek cümle döküldü
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü
14:25
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
14:15
23 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
14:05
BodoGlimt’in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi
14:02
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
13:47
İYİ Parti’den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’ye katıldı
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı
13:44
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza
13:28
BTK’dan 5G öncesi faturalara yeni ayar Üst limit getirildi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi
13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası
12:51
Netanyahu, Katar ve Türkiye’yi tehdit olarak görüyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor
12:30
Okul kayıtlarında yeni dönem Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 16:24:13. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.