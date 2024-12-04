Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Eş Zamanlı Olarak Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Eş Zamanlı Olarak Gerçekleştirdi

Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Eş Zamanlı Olarak Gerçekleştirdi

Trendyol, bu yıl ilk kez kasım kampanyalarını Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdi ve yurt dışından 250 milyon ziyaret aldı. Kampanya süresince 25 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşıldı, 90 bin satıcı e-ihracat yaptı ve toplamda 120 milyon ürün satıldı.

04.12.2024 17:55  Güncelleme: 17:56
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TRENDYOL, kasım kampanyalarını bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak 15 ülkede birden gerçekleştirdiğini ve bu dönemde yurt dışından 250 milyon ziyaret aldığını 10 ülkede de en çok indirilen uygulama olduğunu açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamada, "Trendyol bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kasım kampanyalarını Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya'da aynı anda yürüttü. Böylece kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle Trendyol satıcılarının işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladı. Trendyol ayrıca kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten, avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sundu" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kasım kampanyası sırasında 25 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşan Trendyol'un, kampanya süresince e-ihracat yapan satıcı sayısı 90 bine ulaştı. Trendyol Kasım ayında 250 milyon kez yurt dışı ziyareti aldı.

"Türkiye'den en çok alışveriş yapılan iller Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurt dışı pazarlarda ise en yüksek talep Bakü, Riyad ve Bükreş'ten geldi. Kampanya süresince Trendyol üzerinden toplamda 120 milyon ürün satıldı. Trendyol uygulaması kasım kampanyaları boyunca da 10 ülkede en çok indirilen aplikasyon olarak öne çıktı.

"Üç büyük ilin dışında en fazla e-ihracat yapan iller ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri oldu. En fazla talebi moda kategorisinden ürünler görürken, Körfez'de tencere, Doğu Avrupa'da ve Azerbaycan'da ev tekstili ile ev içi düzenleyiciler en çok tercih edilen ürünler olarak sıralandı. Saklama kapları da bu dönemde öne çıkarak; yurt dışı pazarlarda en çok talep gören ürünler arasında yer aldı."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Eş Zamanlı Olarak Gerçekleştirdi - Son Dakika

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