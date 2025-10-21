Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi - Son Dakika
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

21.10.2025 20:21
Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı. Söz konusu gelişmenin ardında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den de dikkat çeken bir çıkış geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşme yakın zamanda yapılmayacak.

RUSYA, TRUMP'IN BARIŞ STRATEJİSİNE BAĞLI KALMA KONUSUNDA İSTEKSİZ

ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin Moskova'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğunu gösterdiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY: YAKIN GELECEKTE BİR TRUMP-PUTİN ZİRVESİ PLANLANMAMAKTA

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

"HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ BİR ŞEYİ ERTELEYEMEYİZ"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ile Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin ertelenme ihtimaline değinmiş, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti" ifadelerini kullanmıştı. Peskov, Putin ve Trump'ın aynı uçakla Budapeşte'ye seyahat edebileceği yönündeki haberleri ise "fantastik bir senaryo" olarak nitelendirmişti.

ZELENSKİ, ZİRVENİN İPTALİNİ 'TOMAHAWK'LARA YORDU

Söz konusu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Cephe hattı diplomasiyi ateşleyebilir" diyen Zelenski, Kiev'e Tomahawk füzeleri verilmesi için Washington ile devam eden görüşmelere değinerek, "Ukrayna'ya uzun menzilli saldırı kabiliyeti sağlanması konusundaki aciliyet azaldığı anda, Moskova'nın diplomasiye olan ilgisi de hızla kayboldu" dedi. Rusya'nın diplomasiden kaçınmak için her yolu denediğini savunan Zelenski, "Bu durum, Ukrayna'nın sahip olduğu uzun menzilli füze kapasitesinin aslında barışın anahtarı olabileceğini gösteriyor" yorumunda bulundu.

TRUMP'IN 'PUTİN İLE ZİRVE' VE 'TOMAHAWK' AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı. Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı. Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

17 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmamış ve, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık" diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

