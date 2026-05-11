TSK'nın 'Birlikteyiz' programı tanıtıldı

11.05.2026 16:42
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle hazırlanan 'Birlikteyiz' programı, TSK'nın faaliyetlerini tanıtmayı ve millet-ordu bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Galada konuşan Bakan Güler, programı stratejik iletişim adımı olarak nitelendirdi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) faaliyetlerinin yansıtılacağı 'Birlikteyiz' programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Günümüzde güvenlik, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde, TRT Genel Müdürlüğü İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından TRT Genç kanalı için hazırlanan 'Birlikteyiz' isimli programın ön gösterimi gerçekleştirildi. TSK'nın faaliyetlerinin yansıtılacağı programın MSB Atatürk Kültür Sitesi'nde yapılan gala programına Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programın yönetmeni, oyuncular, askeri personel ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, Kara Harp Okulu Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinletinin ardından, TCG Çanakkale Denizaltısında çekimleri gerçekleştirilen 'Birlikteyiz' isimli programın ilk bölümü seyirci ile buluştu.

'ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA'

Gösterimin ardından konuşan Bakan Güler, "Günümüzde güvenlik, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır. Şanlı ordumuzun yürüttüğü faaliyetlerin milletimizle doğru ve şeffaf bir şekilde buluşturulmasını sağlayacak olan 'Birlikteyiz' programı da bu kapsamda son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu program aracılığıyla kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecektir. Böylece büyük bir özveriyle görev yapan Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından da yakından anlaşılma imkanı bulacaktır" dedi.

'GENÇLERİN MİLLİ BİLİNÇLERİNE KATKILAR SUNACAK'

Programın aynı zamanda genç nesillerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daha yakından tanıyarak ilgilerinin artmasına ve milli bilinçlerinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin güvenliğinin, huzurunun ve geleceğinin de teminatıdır. Bu gücün arkasında ise gece gündüz demeden görev yapan, zorlu şartlar altında büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden fedakar personelimiz bulunmaktadır. Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan bu programın çok geniş kitlelere ulaşarak önemli bir farkındalık oluşturacağına ve kalıcı bir etki bırakacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de 'Birlikteyiz' adlı programla bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamlı çalışmanın ortaya konulmasında emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor, programın hayırlı ve başarılı olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yaz kış, gece gündüz demeden zorlu şartlar altında görev yapan tüm silah arkadaşlarımın her birinin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

