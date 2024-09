Kışlakçı: Filistin Direnişi Sürecek

Güncel

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Gazze Sonrası Değişen Dünya" konulu etkinliğe konuk oldu.

Şehirli Derneği'nin "Şehirli Sohbetleri" kapsamında, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kışlakçı, Filistin direnişinin geçmişini, bugününü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kültür ve sanat camiasındaki yankılarını değerlendirdi.

Orta Doğu üzerine araştırmalarıyla tanınan Kışlakçı, Gazze'ye yönelik saldırıların 7 Ekim 2023'te başlamadığını vurgulayarak, "Gazze'deki direniş, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarında başladı. Gazze'de Osmanlı ordusuyla İngilizler arasında 3 muharebe yapıldı. İlk iki muharebeyi Osmanlı kazandı, fakat 3. Gazze savaşında İngilizler, kendi icat ettikleri tankı ilk defa burada Osmanlı askerine karşı kullanarak ve ilk kez hava saldırısı yaparak Gazze'deki direnişi yıktı." dedi.

Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin tasfiye sürecinin de bu mağlubiyetten sonra başladığını dile getiren Kışlakçı, "Bugün Çanakkale'deki direnişten çok bahsederiz ama Türk askerinin Gazze'deki destansı direnişine dair henüz bir Türk yazarın elinden araştırma kaleme alınmamıştır." ifadesini kullandı.

"Bu savaşı Filistin muhakkak kazanacak"

Kışlakçı, IV. Gazze Muharebesi'nin İsrail'in kuruluşundan bu yana sürdüğüne, sanatın bu savaşta önemli bir etki unsuru olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim zamanımızda dünyada Mahmud Derviş'in şiirleriyle, Edward Said'in kitaplarıyla büyüyen bir kuşak vardı tüm dünyada. Bugün maalesef Filistin şiirleri yazan, Filistin'e dair şarkılar besteleyecek veya Filistin'e dair filmler çekecek isimler yok. Özellikle sinemada İslam dünyası olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz, fakat sinemacılarımız büyük düşünerek iş yapmıyor. Oysa ki Hollywood, bir film yapmadan önce bunu bütün dünyaya nasıl izletebiliriz, onun planını tasarlıyor."

İsrail'in teknolojik gücünün yüksek görünmesine karşın inanç yönünden Filistin'in çok daha üstün olduğunu vurgulayan Kışlakçı, "Bugün durum çok umutsuz görülüyor olabilir, evet 50 bin civarında Filistinli şehit edildi fakat dünyada 6 milyonun üzerinde Filistinli var. Son Filistinli canını verene kadar bu direniş her zaman devam edecek ve nihayetinde bu savaşı Filistin muhakkak kazanacaktır. Çünkü bu dava, insanlığın yanında olan, vicdanın yanında olanların davasıdır." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Şehirli Derneği Başkanı Dr. Murat Acar, Kışlakçı'ya plaket takdiminde bulundu.

Şehrin 100'den fazla mekanında 500'ün üzerinde etkinliğin gerçekleştirildiği İstanbul Kültür Yolu Festivali, 6 Ekim'e kadar devam edecek.