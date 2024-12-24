Turistik Doğu Ekspresi Sezonun İlk Seferinde Erzincan\'a Ulaştı

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ANKARA'dan sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı. Protokol ve vatandaşlar tarafından karşılanan tren, 3 saatlik molanın ardından Erzurum'a hareket etti.

Ankara'da 23 Aralık'ta düzenlenen törenle yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, saat 08.15'te Erzincan Tren Garı'nda Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kurum yöneticileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Trenden inen yolculara gül veren protokol üyeleri, yöresel lezzetlerin ikramında bulundu.

Turistik Doğu Ekspresi ile Erzincan'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Dün itibarıyla Ankara'dan yola çıktık. Şu an can Erzincan'dayız. Anadolu'nun en müstesna, en özel, en güzel bir yerindeyiz. Burada 3 saatlik bir duruş gerçekleşecek ve Erzincan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini buradaki yolcularımız doyasıya ziyaret edecekler. Oldukça keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Bütün yolcularımızın da aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Dünyanın en önemli rotalarından biri ve en uzun rotalarından biri bin 365 kilometrelik bir rota. Ankara'dan Kars'a kadar, Kayseri'den, Sivas'tan, Erzurum'dan, Erzincan'dan ve Kars'ta nihayetlenecek 60 seferimiz var. Toplam 12 bin civarında vatandaşımız inşallah bu seyahatten faydalanacak. Oldukça ilgi ve alaka gören bir rotadan bahsediyoruz. İnşallah keyifli bir yolculuk yaşayacak. Anadolu'nun o güzel yerlerini yolcularımız doyasıya gezecek görecek diye düşünüyorum. Tüm yolcularımıza sağlıklı sıhhatli yolculuklar diliyorum" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk eden Aslıhan Akbal Tüysüz, "Özellikle ilk seferi tercih ettik. Sarıkamış'ı anma yıl dönümü nedeniyle. Beklentimizin çok üzerinde, çok konforlu, çok güzel bir gezi oldu şu ana kadar. Erzincan'da da çok güzel karşılandık. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzincan'da 3 saat mola veren tren, ikinci mola yeri Erzurum'a uğurlandı.