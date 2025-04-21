Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun'da Başladı

Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun\'da Başladı

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Türk dünyası çocukları Samsun'da buluştu, festival renkli görüntülere sahne oldu.

21.04.2025 15:34
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk dünyası çocuklarını Samsun'da buluşturan "Türk Dünyası Çocuk Festivali", 9 ülkeden 124 misafirin katılımıyla başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen festival, yarın ve 23 Nisan'da da sürecek.

Festivale geleneksel kıyafetleri ile katılan çocuklar ve grup temsilcileri, ellerinde Türk ve ülkelerinin bayraklarıyla DSİ Yerleşkesi önünde toplandı.

Çiftlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Onur Anıtı'na kadar süren yürüyüşte, zaman zaman dans gösterileri de sunuldu. Misafir öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle yaptığı danslar ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türk dünyası çocuk şölenlerinin 1992'de İstanbul'da başladığını ama Cumhuriyet'in başlangıç yerinde Samsun'da, Samsun'un Türk dünyasının buluşma noktası olmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Topsakal, Türklerin dünyanın her tarafını yurt tuttuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunları bir araya getirmek, kardeş olduğunu hissettirmek, onlara bir gelecek vermek, onlara güven vermek, güvenlik içinde yaşatmak bir sevda işidir, kolay iş değildir. Bu iş için çalışan tüm Türkiye'ye aslında teşekkür etmek lazım, hükümetlerimize teşekkür etmek lazım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocukların birbirleriyle tanışması, evlenmesi, iş kurması, arkadaş olması, dost olması aslında Türk dünyası demek, devlet demek. Devlet, aileden başlar. Burada aileleri kuracaksınız, burada sevgiyi güçlendireceksiniz, burada bağı kuracaksınız. İşler de böyle aslında. Ekonomi güçlü olursa devlet güçlü olur. Ekonomiyi de bu çocuklarla kuracaksınız. Çocuklarla kurmadığınız hiçbir dünyanın önemi yok. Hiçbir geleceğiniz de yok çocuklar olmadan. O yüzden Cumhuriyet'imiz 23 Nisan'da çocuklara emanet edilmiş. Evet çocuk şölenleri oluyordu ama biz bunu normalde mayıs ayının sonunda haziranın başında yapıyorduk. İlk defa 23 Nisan'da Türk dünyası çocukları bir araya geldi."

Çocukların güvenli ortamda yaşamasının önemine vurgu yapan Topsakal, "Türk dünyasının da çocuklardan kurulacağını, dünyadaki barışın da çocuklar üzerinden geçeceğini asla unutmayalım. Bugün Türk dünyası güvenlikte esenlikte... Bakın ne Avrupa'da ne Afrika'da ne Orta Doğu'da ne Uzak Doğu'da bir esenlik, bir güvenlik yok. Her yer savaş içinde, bizim dünyamız esenlikte. Çok şükür Türkiye güçlü, Azerbaycan'a güç verdik Karabağ'ı kurtardı. Bugün Orta Asya'da bir karışıklık varsa emin olun Türkiye her zaman yanlarında olacaktır." diye konuştu.

"Samsun, Türk dünyasının buluşma noktası"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da etkinlikle Türk dünyasının buluşma şehrinin Samsun olduğunu ilan ettiklerini söyledi.

Çocukların festival boyunca eğlenerek Samsunlu çocuklarla kaynaşacağına inandığını ifade eden Doğan, "Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'daki kurtuluş mücadelesini başlattığı meşale şehir. Samsun şimdi geleceğiyle de gurur duyulan bir şehir olma yolunda emin adımlar atıyor. Bu emin adımlardan bir tanesidir Türk dünyasının buluşma noktası olması." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ülkeler dans gösterileri sundu, ardından etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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