Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon - Son Dakika
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Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon

9 ilde, elebaşılığını uluslararası zehir taciri Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve paraya el konuldu.

20.02.2024 11:25  Güncelleme: 12:23
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Cezaevindeki uluslararası zehir taciri Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ABD tarafından kırmızı bültenle aranan H.Y.N. de gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını cezaevindeki Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon! 42 şüpheli gözaltına alındı

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANAN ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

Operasyon sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol kırmızı bülteni ile aranan H.Y.N.'nın içerisinde bulunduğu 42 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon! 42 şüpheli gözaltına alındı

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve Uluslararası alanda Uyuşturucu Madde Ticareti başta olmak üzere Organize Suç Örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, Silahlı Organize Suç Örgütü Elebaşılığını Ürfi ÇETİNKAYA'nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem ÇETİNKAYA'nın da içerisinde bulunduğu Suç Örgütünün;

  • Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 TON, Türkiye'de ele geçen 24 TON olmak üzere toplam 37 TON uyuşturucudan sorumlu oldukları,
  • Etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları,
  • Elde ettikleri gelirleri HAVALA yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.
Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon! 42 şüpheli gözaltına alındı

ÇOK MİKTARDA DÖVİZ VE TÜRK LİRASINA EL KONULDU

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon! 42 şüpheli gözaltına alındı

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK'ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle."

Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya\'nın suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • hüseyin şen: sayın bakanım yemin ederim size hayranım temizle temizle bitmiyor allah ayağınıza taş değdirmesin sizin ve tüm kolluk güçlerimizin 163 11 Yanıtla
  • mesut yuksel: Suç örgütü cenneti olmuşuz haberimiz yok !! Yetti artık be. Hergün bir suç örgütü çökertiliyor ve bitmiyor. Mexikadan bi farkımız yok. 117 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: cumhuriyet türkiyesinde böyle şeylere hiç alışık değildik ilkleri yaşıyoruz 87 6 Yanıtla
  • Cahit Aksoy: Elinize sağlık :) 85 2 Yanıtla
  • Emk: Sayın bakanım senin ve mesai arkadaşların özverili çalışması bize ümit veriyor 45 1 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Amin inşaAllâh suç orgutlerinin koku kazinir ulkemizden genclerimiz kurtulur. Bu kadar suç orgutunu ulkeye dolduranlar lanetler olsun… 17 1
  • Selim Kayisi: Serkancım sen istanbula aday yapılmaz ise adını değiştirecektin. Noldu şimdi nasıl yapacağız ? 7 2
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SON DAKİKA: Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon - Son Dakika
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