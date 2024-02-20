Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya\'nın suç örgütüne operasyon

Cezaevindeki uluslararası zehir taciri Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ABD tarafından kırmızı bültenle aranan H.Y.N. de gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını cezaevindeki Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyon sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol kırmızı bülteni ile aranan H.Y.N.'nın içerisinde bulunduğu 42 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve Uluslararası alanda Uyuşturucu Madde Ticareti başta olmak üzere Organize Suç Örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, Silahlı Organize Suç Örgütü Elebaşılığını Ürfi ÇETİNKAYA'nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem ÇETİNKAYA'nın da içerisinde bulunduğu Suç Örgütünün;
MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK'ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle."
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