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Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin ANKA III İHA'sı ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin ANKA III İHA'sı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, 1 saat 10 dakika havada kalarak başarılı bir ilk uçuş gerçekleştirdi. ANKA III, Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu İHA'sı olma özelliğine sahip. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, çeşitli görevleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip. ANKA III'nün uçuşuna HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA İHA'sı da eşlik etti. Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, uçuşun başarılı geçtiğini ve ülkenin güvenliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türk Havacılık Uzay Sanayii\'nin ANKA III İHA\'sı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
28.12.2023 - 16:51,
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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika havada kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA III, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA III'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA III sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, uçuşa ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin ANKA III İHA'sı ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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