Türk STK\'lar Gazze\'ye Yardım Gönderiyor

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in 682 gündür devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan gıda krizine çözüm bulmak için aralıksız çalışıyor.

Türkiye'deki çok sayıda vakıf ve dernek, 7 Ekim 2023'te bölgede başlayan İsrail saldırılarıyla çıkan insani krizi hafifletmek için gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini düzenli olarak Gazze'ye gönderiyor.

Saldırının başladığı günden bu yana aralıksız süren bu yardımların başında, günden güne artan gıda krizini önlemek için yapılan çalışmalar yer alıyor.

AA muhabiri Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında, derneklerin bölgeye gönderdiği yardımları derledi.

Yardım gönderen STK'lerin başında yer alan Türk Kızılay, "İyilik Gemisi" olarak da anılan sevkiyatların 5'ine öncülük etti. Türk Kızılay, bu gemilerin 10'uyla başta gıda, hijyen, barınma ve tıbbi malzeme olmak üzere toplam 869 tır yüküne (15 bin 89 ton) denk gelen insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

Türk Kızılayın Gazze için bağışlanan kurbanlardan hazırladığı 52 bin 164 adet 800 gramlık kuşbaşı konservenin AFAD üzerinden Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'ye girişi sağlandı. 12 konteynere yüklü olarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na sevk edilen malzemeler 27-28 Ocak tarihlerinde Gazze'ye ulaştı.

Ayrıca, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılmak üzere sevk edilen ve Türkiye'nin 15'inci yardım gemisinde yer alan 261 tonluk kurban payı konserveleri de Gazze'ye sevk edilmeye hazır halde, bölgedeki Kızılay ekipleri tarafından takip ediliyor.

Türk Kızılay Aşevi, Gazze'nin kuzey ve güneyinde günlük ortalama 15 bin kişi/öğün kapasiteyle faaliyetini sürdürdü.

Aşevi bugüne dek 6 milyon 836 bin 500 öğün/kişi sıcak yemek dağıttı. 17 Ağustos itibarıyla ise Filistin Kızılayı ve yerel ortakların işbirliğinde kapasite günlük 21 bin kişi/öğüne yükseldi.

Türk Kızılay bugüne kadar 400 ton yardım malzemesi gönderdi

Bunun yanı sıra Gazze'de görevli ekipleri aracılığıyla yerel pazardan gıda paketi, hijyen seti, battaniye gibi malzemeler tedarik eden Türk Kızılay, bugüne dek 400 ton yardım malzemesi dağıttı.

Gazze'de 29 Kasım 2024 itibarıyla tankerlerle içme suyu dağıtımına başlayan Türk Kızılay, her aileye 20 litre olmak üzere günlük 20 tonluk su dağıtımı sağladı. Bölge halkına toplam 1 milyon 660 bin litre içme suyu ulaştıran Türk Kızılay, şartların yeniden dağıtıma elverişli hale gelmesiyle su dağıtımlarına devam edecek.

Ürdün üzerinden tedarik edilen 5 bin gıda kolisinin 2 bin 500'ü, 27 Şubat'ta Gazze Şeridi'ne gönderilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Geriye kalan 2 bin 500 gıda kolisinin en kısa sürede Gazze'ye girişinin sağlanması için gerekli çalışmalar devam ediyor.

Türk Kızılay ayrıca, Gazze'ye yardım girişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Mısır Kızılayının deposuna indirilen toplam 405 tırlık insani yardım malzemesini de içeren, Türkiye'ye ait 165 tırın 3 Ağustos itibarıyla Gazze içerisine sevk edilmesini sağladı, kalan malzemelerin tasnifi ise devam ediyor.

Deniz Feneri Derneğinden her gün 15 ton temiz içme suyu

Deniz Feneri Derneği, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesiminde kurulan 10 aşevi aracılığıyla her gün 15 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Sıcak yemeklerin dağıtımı, gönüllüler ve yerel personel aracılığıyla kamplara ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Altyapının tamamen tahrip edilmesi nedeniyle Gazze'de en kritik sorunlardan biri haline gelen su için de çalışma yapan dernek, bu kapsamda bölgede her gün 15 ton temiz içme suyu dağıtıyor. Ayrıca bölgede 2 aktif su kuyusu faaliyette tutuluyor.

Gazze'deki Vefa Hastanesi'nde de gıda yardımına yönelik çalışma yapan dernek, buradaki hasta ve refakatçilere her gün 3 öğün yemek çıkarıyor.

İHH'dan 35 milyonu aşkın sıcak yemek dağıtımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, saldırıların başladığı günden bu yana bölgede 35 milyon 194 bin 381 sıcak yemek dağıttı. Bölgede 127 milyon 635 bin 120 ekmek dağıtımı gerçekleştiren vakıf, konserve, makarna, hazır yemek paketi ve meyve suyu gibi ürünlerden oluşan 1 milyon 200 bin 915 muhtelif gıda dağıtımı yaptı.

Bölgede 206 bin 521 gıda kumanyası dağıtan vakıf, 129 bin 789 çuval un ile 17 bin 848 paket sebzeyi de Gazzelilere ulaştırdı. 2024-2025 yılı vacip ve adak kurbanlarının 74 bin 810 hissesini Gazzelilere gönderen vakıf, bölgede 2 bin 567 tanker içme suyu yardımında bulundu.

Cansuyu Derneğinden bölgeye bin 273 ton gıda yardımı

Cansuyu Derneği, saldırıların başladığı günden bu yana gıda kolisi, un, pirinç, sıvı yağ, bakliyat, makarna, konserve ürünler gibi temel gıda maddelerin de yer aldığı toplamda 102 tır yardım malzemesi gönderdi.

Dernek yaptığı çalışmalar kapsamında, 3 bin gıda kolisi, 285 bin ekmek paketi, 750 sebze kolisi, 500 mutfak tüpü, 349 bin 300 sıcak yemek ve 1806 tanker içme suyunu Gazzelilere ulaştırdı.

Gazze'nin kuzeyinde partner kuruluşu aracılığıyla 5 tanker temiz içme suyu ve 500 kişilik sıcak yemek dağıtan dernek, Gazze'nin güneyinde de yine partner kuruluşu aracılığıyla sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Bugüne kadar Gazze'ye dışarıdan toplamda 1273 ton gıda malzemesi ulaştıran dernek, 20 tırlık acil insanı yardım konvoyunu da sınır kapılarında hazır bekletiyor.

İDDEF, 200 bin gıda kolisini bölgeye gönderdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana 4 milyon kişilik sıcak yemek, 200 bin gıda, sebze-meyve ve hijyen kolisi, 350 bin paket ekmek ve 320 ton unu ulaştırdı.

Mısır ve Ürdün'deki depolarından 204 tır yardımı bölgeye gönderen federasyon, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisine 8 tır ihtiyaç malzemesiyle destekte bulundu.

2025 Vacip Kurban Organizasyonu kapsamında hazırlanan 300 bin kişilik konserve eti bölgeye gönderen federasyon, kesimleri tamamlanan 12 bin 600 hisse büyükbaş kurbanlıklardan hazırlanan 800 gramlık 264 bin 600 et konservesini sevk edilmek üzere Ürdün'de hazır bekletiyor.

Federasyon, şu anda Gazze içinde günlük 3 bin kişilik sıcak yemek ve 50 bin ekmek dağıtımı yapıyor. Ayrıca, içeride aktif olarak çalışan su arıtma tesislerinden günlük olarak 2 tankerle 25 bin litre temiz su dağıtımı yapılıyor.

Yeryüzü Doktorları Gazze'de 900 binden fazla kişiye ulaştı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana 43 binden fazla aileye, 900 binden fazla kişiye sağlık, gıda ve hijyen desteği ulaştırdı. Şifa, El Aksa ve El Ahli hastanelerinde tedavi hizmeti sunan ekipler, kuzeyde Yermuk Kampı'nda oluşturulan sağlık istasyonunda da UNICEF işbirliğiyle çocuklara ve hamile kadınlara aşı ve mama desteği sağlıyor.

Dernek ayrıca, 280'den fazla sağlık çalışanına maaş desteği verirken, Mısır ve Ürdün üzerinden tıbbi malzeme, gıda ve hijyen yardımları ile 155 bin kişiye konserve kurban eti ulaştırdı.

Sadakataşı Derneğinden 1,2 milyon kişiye sıcak yemek

Sadakataşı Derneği, saldırıların başladığı günden itibaren Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık, gıda, barınma ve acil yardım desteği ulaştırdı. Dernek, hastanelere 6 ambulans ve on binlerce kutu ilaç sağlarken, 2 çadır kentte bin aileyi, 2 çadır okulda ise 400 öğrenciyi barındırdı.

Gazze'nin farklı bölgelerinde 22 bin aileye gıda paketi, 4 bin aileye un, 110 bin aileye ekmek, 475 tanker su ve 2 tır içme suyu dağıtıldı. Ayrıca 1 milyon 200 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran dernek, hastanelere 7 ton mazot desteğiyle kıyafet, battaniye, çadır ve kurban eti gibi insani yardımlarını da sürdürdü.

Bunun yanı sıra Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar AFAD koordinasyonunda Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na 16 gemi sevkiyatı gerçekleştirildi.