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Türkiye, 2025'te 1 Milyon Çinli Turist Hedefliyor

Türkiye, 2025\'te 1 Milyon Çinli Turist Hedefliyor

Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin 2025'te 1 milyon Çinli turist ağırlamayı hedeflediğini açıkladı.

30.04.2025 15:22
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İSTANBUL, 30 Nisan (Xinhua) -- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılına kadar 1 milyon Çinli turist ağırlamayı hedeflediğini söyledi. Ersoy, pazartesi günü Xinhua'ya verdiği röportajda bu hedefe yönelik olarak turizm hizmetlerini farklı deneyimlerle zenginleştirme amaçlı önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bakanlık verilerine göre son yıllarda ülkeyi ziyaret eden Çinli turist sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılında ülkeye gelen Çinli turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 65 gibi ciddi bir oranda artarak yaklaşık 410.000'e ulaştı.

Ersoy, "Çinli konuklarımızın ülkemizin güzelliklerini deneyimleyebilmesi, kendilerini evlerinde hissedebilmeleri ve her yıl giderek daha fazla Çinli konuğumuza ev sahipliği yapabilmek için turizm alanında pek çok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz" dedi.

Bakan, özellikle yeni rotalar oluşturarak Çinli turistlere yönelik çeşitli turizm deneyimlerini geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Açık hava ve manzara turlarının Çinli turistler için en popüler seyahat teması olduğunu kaydeden Ersoy, gastronomi deneyimleri, kültürel ve tarihi zenginlikler, deniz kenarında yer alan tatil köyleri ile sağlık ve zindelik odaklı turizmin de Çinli turistlerin yoğun ilgisini çektiğini ifade etti.

Ersoy, "Biz de Çinli misafirlerimizin ilgisini çeken bu alanları göz önünde bulundurarak İstanbul, Kapadokya, Bursa, Safranbolu ve Antalya gibi birçok turizm adresimizi, ülkemizi boydan boya kat eden İpek Yolu rotalarını ve Gece Müzeciliği'nden gastronomi turlarına uzanan sayısız deneyimimizi Çin pazarında ön plana çıkarıyoruz" diye konuştu.

Bakanın verdiği bilgilere göre Türkiye, Çinli turistler için spor ve macera turizmi gibi özel ilgi alanlarına yönelik turizm segmentlerini de aktif şekilde tanıtıyor.

Bakan Ersoy, "Türkiye genelinde Troya Bisiklet ve Yürüyüş Rotası, Gelibolu Dalış Deneyimi ve Likya Yolu Yürüyüş Rotaları gibi 20 ayrı tematik aktivite rotasına entegre edilen spor deneyimini markalaştırdık. Ayrıca bisiklet turizmi ve kongre turizmi olarak bilinen MICE turizmine de oldukça önem veriyoruz. Bisiklet rotalarımızı ve bisiklet dostu otel sayımızı genişletirken, Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası kongre sayısını da artırıyoruz" dedi.

Ersoy ayrıca, Çinli turistlerin seyahat deneyimlerini daha erişilebilir kılmak amacıyla, Çince dil desteği gibi hizmetlerle altyapıyı geliştirdiklerini de vurguladı.

Bakan, "Çinli ziyaretçilerimizin ülkemize giriş noktası olan İstanbul Havalimanı'mız 'Çin Dostu' sertifikasına sahip. Ayrıca Turizm Meslek Okulları'nda Çince derslerimiz ve Çince bilen tur rehberlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çinli turistlerin seyahatlerini planlarken çevrimiçi platformları tercih ettiklerinin farkında olduklarını belirten Ersoy, Çin'de yerelleştirilmiş tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Bakan, "Bu nedenle, öncü markamız GoTürkiye, Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından Douyin, Weibo ve Xiaohongshu üzerinden aktif bir şekilde tanıtım çalışması yapıyor. Ulusal ve global TV kanallarında, dijital ve sosyal medya mecralarında ve basılı yayınlarda reklamlarımız yer alıyor" diye ekledi.

Ersoy, 2023 yılında Gordion Antik Kenti ile "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri'nin" UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edildiğini ve böylece UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısının 21'e yükseldiğini söyledi. Bakan, "Ülkemizin dört bir yanına serpilen; her biri bir başka köklü medeniyetin izini taşıyan tarihi alanları görmek Çinli konuklarımıza sıra dışı bir deneyim sunacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türkiye, 2025'te 1 Milyon Çinli Turist Hedefliyor - Son Dakika

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