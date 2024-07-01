Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'deki Mayın Tehlikesine Karşı Ortak Önlemler Alıyor

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Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı alınacak önlemler kapsamında MCM BLACK SEA Komite Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve iş birliğini de güçlendirecektir" dedi.

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında 11 Ocak'ta "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea)" imzalanmıştı. Bu mutabakat kapsamda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda MCM BLACK SEA Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz'de sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi amacıyla oluşturulan üç uluslu görev grubunun harekat konsepti ve daimi harekat düzenini imzalamak üzere düzenlenen törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak sularımızda barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için her zaman birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve iş birliğini de güçlendirecektir" dedi.

Tatlıoğlu, Karadeniz'in stratejik öneminin ve deniz yollarının güvenliğinin bilincinde olduklarını vurgulayarak, bu görev grubunun başarısının sadece Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını söyledi.

"Gelecekteki işbirliklerimizin temelini oluşturacak"

Bu nedenle görev grubunun etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları seferber edeceklerini ifade eden Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada imzalanan harekat konsepti ve devamlı harekat emri, Karadeniz'deki mayın tehdidine daha hızlı, daha etkin ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bu ortak çabanın Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağına ve gelecekteki işbirliklerimizin temelini oluşturacağına inanıyorum"

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ise "MCM BLACK SEA olarak bilinen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun kurulması, bölgesel istikrar ve deniz güvenliğine yönelik ortak kararlılığımızın bir kanıtıdır. Üç müttefik ulus arasındaki yakın işbirliği ve karşılıklı anlayıştan doğan bu girişim, artan deniz mayınları tehdidine karşı mücadelede ve gemilerin bu kritik sularda güvenli geçişini sağlamada çok önemli bir adımdır" dedi.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov da, "Bulgaristan olarak güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan düzeyde ilerlemesini ve seyir güvenliğini sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı görev yapacak olan görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda düzenlenecek aktivasyon töreniyle mayın arama ve imha etme çalışmaları kapsamında oluşturulan görev grubuna ait gemiler, Karadeniz'e açılacak.

MCM BLACK SEA amacı

MCM BLACK SEA; Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla kuruldu.