Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı konserle kutlandı - Son Dakika
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Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı konserle kutlandı

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı konserle kutlandı
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Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı, CSO Ada Ankara'da düzenlenen ve iki ülkenin sanatçılarını aynı sahnede buluşturan "Medeniyetlerin Uyumu" konseriyle kutlandı. Konserde Türk ve Çin müziğinin örnekleri seslendirilirken, etkinliğin iki halk arasındaki dostluğa katkı sağladığı belirtildi.

ANKARA, 11 Eylül (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı, iki ülkenin seçkin sanatçılarını aynı sahnede buluşturan "Medeniyetlerin Uyumu" konseriyle kutlandı.

Çin ve Türk müziğinin aynı sahnede buluştuğu gece, müziğin farklı kültürler arasında ortak bir dil oluşturarak iki ülke arasındaki dostluğa yeni bir köprü kurabileceğini ortaya koydu.

CSO Ada Ankara'da perşembe günü yoğun katılımla düzenlenen "Medeniyetlerin Uyumu: Çin-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 55. Yıldönümü Konseri"nde Türkiye ve Çin'in farklı müzik geleneklerini yansıtan eserler seslendirildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Çin Ulusal Operası işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde, Çin'in geleneksel müziğinin yanı sıra Türk ve dünya opera repertuvarından seçkin örneklere yer verildi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği gece Türk ve Çinli sanatçılar sahne aldı. Yuan Ding ve Tolga Taviş'in yönettiği orkestrada piyano ve kemanın yanı sıra Çin müzik kültürünün simgesel çalgılarından erhu da yer aldı.

Konserde soprano Aslı Kıyıcı ve Chen Yibao, mezzosoprano Niu Shasha, tenor Li Shuang ve Ayhan Uştuk, bariton Jin Chuan ile bas Mehmet Yılmaz performans sergiledi.

Orkestra şefi Tolga Taviş, konser öncesinde Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, gecenin iki ülke arasındaki yarım asrı aşan ilişkileri klasik müziğin evrensel diliyle anlatmayı amaçladığını söyledi.

"Bu akşam iki ülkenin yarım asrı aşkın ilişkilerini anmak ve dünyanın ortak dili olan klasik müzik yoluyla seyircilerimizle hem Çin halk müziğinin hem de Türk klasik müziğinin en güzel örneklerini senfonik bir dil ile paylaşmak için toplandık" diyen Taviş, klasik müziğin bütünleştirici, kapsayıcı ve birleştirici özelliklerine dikkat çekti.

Çinli meslektaşlarıyla birlikte sahne almalarının farklı kültürleri ortak bir sanat dili etrafında buluşturduğunu belirten Taviş, Türk ve Çin müzikleri arasında tarihsel yakınlıklar bulunduğunu ifade etti.

Taviş, "Biz burada Çinli meslektaşlarımızla aynı sahneyi paylaşarak aslında ortak bir dili, sanki önceden anlaşmışız gibi, seyircilere sunuyoruz. İki ülkenin müzik unsurları aslında akraba sayılır. İkisi de Orta Asya topraklarında başlamış ve zamanla yeşerip değişik anlamlar kazanmış iki müziksel alfabe olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

Konseri izleyen Türkiye-Çin İpek Yolu Dostluk Derneği Başkanı Gamze Dürmez de konserin, iki ülke arasındaki dostluğun kültür ve sanat yoluyla güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Dürmez, "Çok anlamlı bir konserdi. Türkiye ile Çin arasında uzun süredir var olan dostluğu bir kez daha görmüş olduk. İki kültür, müzikle birleşti" dedi.

Orkestra şefi Yuan ise Türk sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, Çin'in geleneksel müziğini Türk izleyicilerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yuan, "Farklı dilleri konuşuyor olabiliriz, ancak müzik bizi birleştiren bir köprüdür ve kültürlerimiz arasındaki bağları sonsuza dek güçlendirmektedir" dedi.

Konser, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılında iki ülkenin kültürel zenginliklerini ortak bir sanat diliyle buluştururken, müziğin sınırları ve dilleri aşarak iki halk arasındaki dostluğu güçlendiren bir iletişim aracı olduğunu da ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı konserle kutlandı - Son Dakika

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