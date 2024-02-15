Türkiye'de Ocak Ayı Yağışları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Ocak Ayı Yağışları Arttı

Türkiye\'de Ocak Ayı Yağışları Arttı

Türkiye genelindeki ocak ayı yağışları, uzun yıllar normaline göre yüzde 25, geçen yılın ocak ayı yağışlarına kıyasla ise yüzde 100'den fazla arttı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla artış görülürken, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta rekor yağışlar kaydedildi. Rize en fazla yağış alan il olurken, Denizli'de ise yağışlar normaline göre en fazla azaldı.

15.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelindeki ocak ayı yağışları, uzun yıllar normaline göre yüzde 25, geçen yılın ocak ayı yağışlarına kıyasla ise yüzde 100'den fazla arttı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2024 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ocak ayında 69,8 kilogram olan yağış normali, bu yılın ocak ayında 87,5 kilogram ölçüldü.

Böylece, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normaline (1991-2020) göre yüzde 25, 2023'ün ocak ayı yağışlarına kıyasla da yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta rekor yağış

Geçen ay, Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerde yağışlar artarken, en fazla artış yüzde 68 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

Yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yüksek oranda artarken, Giresun, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Hakkari, Siirt ve Şırnak son 64 yılın en yüksek, Van ve Bitlis ise en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı. Normallerine göre Antalya'nın batısı, Aydın, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

En fazla yağışı Rize aldı

En fazla yağış 226,4 kilogram ile Rize, en az yağış 33,9 kilogram ile Kars'ta ölçülürken, normaline göre en fazla azalma yüzde 30 ile Denizli'de kaydedildi.

Türkiye genelinde uzun yıllar ocak ayısı ortalaması 15,4 yağışlı günken, yağışlı gün sayısı İstanbul çevresi, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Rize, Artvin sahil şeridi ile Bitlis ve Siirt çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında ölçüldü.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Hakkari, Denizli, Şırnak, Siirt, Rize, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Ocak Ayı Yağışları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:25:04. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Ocak Ayı Yağışları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement