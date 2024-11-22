Türkiye'de Turizm Ziyaretçileri Yüzde 8,7 Arttı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının, bu yıl Ocak- Eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında artışla 49,2 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, turizmde Türkiye markasını daha da değerli kılmak adına çok ciddi bir mesai harcadıklarını ifade etti.

Turizme ilişkin istatistikleri açıklayan Ersoy, "2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında artarak 49,2 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artarak 46,9 milyar dolara yükselmiştir. 2017 yılında gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8'inci olan Türkiye, 2023'te Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından 5'inci sırada yer almıştır." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm geliri sıralamasında 2023 yılında 7'nci sıraya yükseldiğini belirterek, yıl sonu itibarıyla hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yaklaşıldığını kaydetti.

Kararlı biçimde takip ettikleri tanıtım stratejisinin küresel ölçekli mecralarda üst seviyede karşılık bulduğunun önemli örneklerine birebir şahit olduklarını belirten Ersoy, CNN'de gösterilen ABD başkanlık seçim gecesi boyunca yayımlanan tanıtım filmlerinin haber olduğunu ve ürettiği katma değerle ülke prestijine önemli katkı sağladığını söyledi.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 71 ülkede yapılan, 27 film ve il-deneyim içerikli 111 farklı dijital iletişim çalışması sonucu, 2024 Ocak-Ekim döneminde toplam 11,3 milyar gösterim, 1,5 milyar izlenme ve tıklama rakamlarına ulaşıldığını bildirdi.

Türk Hava Yolları ile bu sene ABD'de başlattıkları ortak kampanyanın sonuçlarının da gözle görülür biçimde sayılara yansıdığını belirten Ersoy, Türkiye'nin son 4 senede küresel düzeyde gerçekleştirdiği etkin tanıtım çalışmaları ile dünyada lider ülke konumuna eriştiğini söyledi.

5 yeni ücretsiz girişli halk plajı yapılması planlanıyor

Bakanlık olarak turizm merkezlerinde altyapı uygulamalarını yaptıran yerel yönetimlere maddi ve teknik destek verdiklerini anlatan Ersoy, kış ve termal turizm altyapı çalışmaları, atık su tesisleri ve bağlantılı altyapıları, ücretsiz girişli halk plajları yapımı ve çevre düzenlemesi gibi işler için yaklaşık 1,3 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade etti.

Ersoy, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz girişli halk plajı yapılmasının planlandığını belirterek, başarılarının en önemli göstergelerinden olan Mavi Bayrak ödülüne sahip 567 plaj ile Türkiye'nin bu yıl dünya sıralamasında üçüncülüğünü koruduğuna işaret etti.

"Geleceğe Miras Projesi ile 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapacağız"

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi'ni, 2023 yılı Ekim ayında "Geleceğe Miras Efes" ile başlattıklarını, bu proje çerçevesinde kapsamını genişlettikleri arkeolojik kazıların çalışma sürelerini 175 kazı alanında 12 aya çıkardıklarını söyledi. Ersoy, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projesi ile arkeoloji alanında son 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapacağız. 224 kazımızı projeye dahil ettik. 2024 yılı sonunda, yürütülen tüm kazı çalışmalarının sayısı yıllık 765'e ulaşmış olacak. Bu sayıyı 2026 yılına kadar yıllık 800'e çıkarmayı hedefliyoruz. Elbette ki öncelikli hedefimiz arkeolojik çalışmalarımızı sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da en üst seviyeye çıkarmaktır. Nicelikteki bu artışın nitelikli sonuçlar vermesi için de Geleceğe Miras Projesi'ne dahil olan arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları için aktarılan bütçeyi tarihimizde görülmemiş seviyelere çıkardık. Bu yıl için ayrılan ödenek 6 milyar lirayı bulacak."

Ersoy, Neolitik Çağ Araştırma Projesi kapsamında da Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe, Mendik Tepe, Harbetsuvan ve Gürcütepe'de kazı çalışmaları yapıldığını anlattı.

Gece müzeciliği kapsamında 310 bin ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın, Hitit çivi yazılı tabletlerin okunmasında yapay zeka teknolojisini kullandığını ve dijital arşiv oluşturduğunu belirterek, "Proje, ülkemizde eskiçağ dilleri alanında uygulanan ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bir başka projemiz ise Anadolu'nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi'dir. Bu kapsamda ülkemizde bulunan kaya anıtları ve yazıtlarının kataloglanması, 3D taramalarının yapılması ve kayıt altına alınarak belgelenmesine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürmekteyiz." şeklinde konuştu.

Bugün itibarıyla 217 müze ve 146 düzenlenmiş ören yeri ile hizmet verdiklerini, Bakanlığın denetiminde faaliyet gösteren özel müze sayısının da 429'a ulaştığını belirten Ersoy, "MüzeKart uygulaması, hayata geçirildiği 2008 yılından bugüne kadar yaklaşık 26,7 milyon vatandaşımızla buluşmuştur." dedi.

Turizm sezonuna katkıda bulunacak olan gece müzeciliği uygulamasına ilişkin de bilgi veren Ersoy, Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli kültür destinasyonlarında projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Olympos, Syedra, Perge ve Aspendos'ta da bu çalışmaların devam ettiğini ve gece müzeciliği kapsamında müzelerin 310 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Haydarpaşa ve Sirkeci garları çalışması

Bakan Ersoy, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nin müze ve kültür merkezine dönüştürülmek üzere restorasyon çalışmalarına başlandığını ve 2025 yılı içerisinde vatandaşların ziyaretine açacaklarını bildirdi.

İstanbul'da biri 152, diğeri 134 yıllık bir tarihi barındıran, dünya kültür ve endüstri mirasının da nadide örneklerinden olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon sürecini başlattıklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapılar, müze, kütüphane, sergi ve fuar alanları, gösteri sanatları merkezi, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeopark ile 7'den 70'e toplumun her kesimine, 16 milyon nüfuslu megakent İstanbul'a hitap edecek bir komplekse dönüşecek. Gar sahalarının demir yolu işlevlerini sürdürmesini de sağlayacağız. Tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını, 2026 yılı sonunda yapacağız. Projemizi tamamladığımızda, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Kültür ve Sanat Merkezi, tarihi, kültürü, bilimi ve sanatı buluşturan bir eser olarak İstanbul'un yeni uluslararası simgesi ve markası olacaktır."

Tescilli taşınmaz kültür varlıkları sayısı 126 bin 552 oldu

"Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri 2024 yılının Ekim ayı itibarıyla, 28 milyon 643 bin ziyaretçi ağırlamıştır. Müzelerimizdeki toplam eser sayısı yaklaşık 3,4 milyona yükselmiştir" diyen Ersoy, kültür varlıklarına yönelik proje, restorasyon, teşhir tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının sayısının 2002'den önceki 10 yıllık dönemde yaklaşık 250 olmasına karşın, bu rakamı, 2002-2024 arasındaki dönemde 10 kattan fazla artışla 2 bin 511'e çıkardıklarını kaydetti.

Türkiye'de tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sayısının 126 bin 552'ye, sit alanlarının sayısının ise 25 bin 863'e yükseldiğini belirten Ersoy, "Bu rakamlar, kültürel mirasımıza verdiğimiz önemi ve sorumluluk bilincimizi de ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, bu yıl içerisinde, tarihinde ilk kez Ayasofya-i Kebir Camii'nin bütüncül projesini çıkardıklarını ve olası risklere karşı Fatih'in emanetini koruma çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini anlatarak, Edirne Selimiye Camisi, Kıbrıs Lefkoşa Selimiye Camisi, Arnavutluk İşkodra Camisi, İstanbul Fatih Beyazıt Camisi, İstanbul Fatih Zeynep Sultan Camisi gibi eserlerin restorasyonlarının ise 2025'te bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

"Festival rotasındaki şehir sayısını 20'ye çıkarıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, ekonomisiyle, turizm imkanlarıyla ve elbette gastronomisiyle Türkiye'nin her bölgesinden, şehirlerin tüm güzelliklerini, değerlerini daha da görünür ve bilinir kılmak amacıyla yola çıkan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sergiler, söyleşiler, konserler ve her yaşa uygun etkinliklerle gençlerin, çocukların ve tüm halkın kültür ve sanatla buluşmasını hedeflediğini vurguladı.

Ersoy, "Geçtiğimiz yıl 11, bu yıl 16 şehrimize yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Avrupa Festivaller Birliğinin resmi üyesi olmuş; 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' vizyonu ve katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali olma konumuna erişmiş bulunmaktadır. Bu işe başlarken söz verdiğimiz üzere 2025'te Mardin, Malatya, Manisa ve Kayseri illerini de ekleyerek festival rotasındaki şehir sayısını 20'ye çıkarıyoruz." dedi.

(Sürecek)