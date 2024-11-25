Türkiye\'den Avrupa Değer Zincirine Entegrasyon İçin 170 Milyon Avroluk Destek

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması Projesi'ne ilişkin, " Avrupa Birliği'nin 17 milyon avroluk hibe desteğiyle gerçekleştirdiği projede; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve diğer partner bankaların katılımıyla tedarik zinciri finansmanında kullanılmak üzere 170 milyon avroluk bir kaynağın oluşmasını mümkün kıldık" dedi.

Bakan Kacır, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) Ortak Beyanname İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kacır, "İnsanlık olarak bir yandan savaşlar, küresel salgınlar, enerji, gıda ve ham madde krizleriyle boğuşurken diğer yandan doğal kaynakların tarih boyunca sorumsuzca tüketilmesi neticesinde ortaya çıkan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissediyoruz. Gün geçtikçe sayısı ve şiddeti artan doğal afetler, bizlere ziyan edecek bir damla suyumuzun, heba edecek bir karış toprağımızın olmadığını acı bir şekilde gösteriyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz doğrultusunda; somut etkileri ve neticelerinin giderek daha belirgin hale geldiği bu küresel tehdidi göz ardı etme lüksüne sahip değiliz" diye konuştu.

'70 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM İHTİYACI ÖNGÖRDÜK'

İklim krizinin aciliyeti karşısında daha etkili politikalar üretmenin mecburi olduğunu ve bu doğrultuda atılacak adımların çok kıymetli olduğunu kaydeden Bakan Kacır, dünyanın belirli bölgelerinin sorumsuzca karbon salınımı gerçekleştirdiği, geri kalanının ise iklim değişikliği ile mücadele ettiği bir gerçeklikte çözüme ulaşılamayacağını belirterek, "Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için çelik sektöründe 31 milyar dolar, çimento sektöründe 30 milyar dolar, alüminyum ve gübre sektörlerinin her birinde de 5 milyar dolar; toplamda ise 70 milyar doların üzerinde yatırım ihtiyacı öngördük. Bakanlığın ilk etapta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğinde oluşturduğu bu platformla; Düşük Karbon Yol Haritaları kapsamında belirlenen yeşil dönüşüm yatırımları için 360 derece çözüm sunan kapsamlı bir mekanizmanın kurulmasını ve diğer uluslararası finans kuruluşları ve çok taraflı kalkınma bankalarının da kısa süre içerisinde platforma dahil olarak bu yapıyı hızla güçlendirmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, platformun; sanayinin uluslararası finansmana erişimini temin ederek yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmayı, sektörel kapsamı genişletmeyi ve platformu destekleyecek teknik yardım mekanizmalarını hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EBRD, IBRD ve IFC arasında ortak beyanname imzalandı.

'300 FİRMANIN AVRUPA DEĞER ZİNCİRİNE ENTEGRASYONUNU HEDEFLİYOR'

Bakan Kacır, daha sonra aynı oteldeki başka bir salonda düzenlenen 'Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması Projesi'nin açılış etkinliğine katıldı. Bakan Kacır, Türk firmalarının global değer zincirlerine katılım oranını iyileştirmeyi, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticaret bağlantılarını derinleştirmeyi; firmaların Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) prensiplerini benimsemelerini hedefleyen çok yönlü bir destek programını devreye aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Program sayesinde hem büyük ölçekli işletmelerimizin hem de onların tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerimizin, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik standartlarını benimsemelerini sağlamak adına tedarik zinciri finansal hacmini artıyoruz. Avrupa Birliği'nin 17 milyon avroluk hibe desteğiyle gerçekleştirdiği bu projede; EBRD ve diğer partner bankaların katılımıyla tedarik zinciri finansmanında kullanılmak üzere 170 milyon avroluk kaynağın oluşmasını mümkün kıldık. Programa dahil olan çapa alıcılar; kendi tedarik zincirlerine dahil olan firmaların ESG prensiplerini esas alarak iş süreçlerini yeniden şekillendirmeleri için yönlendirici konumda olacak. Bunun karşılığında da çapa alıcının değer zincirine dahil olan firmalar; programın sunduğu sonuç esaslı teşvik mekanizmasına erişim sağlayacak. Çapa alıcıya gerçekleştirdikleri tedariklerin fatura bedellerini, vade tarihinden önce ve piyasa koşullarından çok daha uygun iskonto oranları ile tahsil etme imkanına kavuşacak. 300 firmamızın Avrupa değer zincirine entegrasyonunu hedefleyen bu mekanizmada deprem bölgesindeki KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelerimiz için destek tutarlarını artırımlı olarak uygulayacağımızı da özellikle vurgulamak isterim."