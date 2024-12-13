Türkiye\'den Dünyaya Yardım Eli

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu yıl da farklı coğrafyalara yardım eli uzatarak yaraları sardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye, 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında AFAD aracılığıyla afet diplomasisi kapsamında, Filistin, Afganistan, Bangladeş, Lübnan, Somali, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek, Zambiya, Burundi, Kongo Cumhuriyeti ve İspanya'nın da aralarında olduğu birçok ülkede insani yardım çalışması yürüttü.

İsrail saldırısı altındaki Filistinlilerin her zaman yanında olan Türkiye, yılın 11 ayı itibarıyla Gazze'ye 13 uçak ve 13 gemi ile 88 bin 198 ton yardım malzemesi ulaştırdı. Ayrıca 500 bin doları Türk Kızılay'ı tarafından olmak üzere 1,5 milyon dolar bağış yapıldı.

Afganistan'a 20 "iyilik treni" ile 8 bin 822 ton insani yardım malzemesi gönderilirken, sel felaketi nedeniyle AFAD, TİKA ve sivil toplum kuruluşları tarafından Bangladeş'e 64 bin 992 insani yardım paketi ulaştırıldı.

Ayrıca AFAD tarafından Lübnan'a 425 ton, Pakistan'a 50 bin ve Somali'ye 3 bin paket tıbbi malzeme gönderildi.

Sudan'a 2 gemiyle toplam 5 bin 408 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı, Bosna Hersek'e 60 konteyner ev ve yaşam malzemesi, İspanya'ya 250 adet 1100 litre kapasiteli plastik atık konteyneri temin edildi.

Zambiya, Burundi ve Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelere de gıda ve yardım malzemeleriyle destek sağlandı.