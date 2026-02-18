Türkiye Gündemi: TBMM, Miting ve Spor Etkinlikleri

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana İmamoğlu Karsantılı Hasan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılacak, kadın kooperatifini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adana/14.00/16.00/18.30)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025'in aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Dizi Destekleri Tanıtım Programı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Fuzul Tasarruf Finansman arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Serikspor-Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Sipay Bodrum FK ve Manisa FK-Bandırmaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Antalya/14.30/Van/17.00/Manisa/20.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile TOGG arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

4- Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest takımını ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30/12.45)

5- Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira ve bir oyuncusu, Fenerbahçe'ye konuk olacakları UEFA Avrupa Ligi son play-off turu ilk maçı öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.30/18.45)

6- Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Finker ve bir oyuncusu, Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibine konuk olacakları UEFA Konferas Ligi son 16 play-off turu ilk maçı öncesi Todor Proeski Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Kırmızı-beyazlılar, son idmanını burada yapacak.

(Üsküp/20.15/21.00)

7- Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri ve bir oyuncusu, UEFA Konferas Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor'u konuk edecekleri maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Üsküp/16.00)

8- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 20. haftasından AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK ve Beyaz Grup'un 22. haftasından Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor erteleme maçları oynanacak.

(Kahramanmaraş/13.00/Antalya/15.00)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

10- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlanacak. Tofaş-Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes müsabakaları yapılacak.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.30)

11- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının altıncı ve son haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, İtalya'nın Trentino Itas, B Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta, Polonya'nın Bogdanka, Halkbank da Belçika'nın Knack ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Trentino/Lublin/Roeselare/22.30)

12- CEV Erkekler Challange Kupası çeyrek final rövanş maçında Altekma, Romanya'nın SCM Zalau takımını konuk edecek.

(İzmir/19.00)

