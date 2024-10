Türkiye-Katar İlişkileri Güçleniyor

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Katar ile kurduğumuz yakın iş birliği, ülkelerimizin menfaatlerine hizmet ederken aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için de fevkalade ehemmiyeti haizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Güler ziyaret sırasında Mehmetçiklere hitaben bir konuşma yaptı. Bakan Güler, Resmi ziyaret kapsamında Katar'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu ve kaotik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik ve istikrar ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bir yandan kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızı korurken diğer yandan da dünya genelinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Sizler de bu misyonun en önemli temsilcileri olarak hem kahraman ordumuzun kudretini hem de devletimizin küresel güvenlik mimarisindeki rolünü bu coğrafyada gösteriyorsunuz. Sizlerin buradaki varlığı, Katar ile olan derin tarihi bağlarımızın ve güçlü stratejik ortaklığımızın da en somut nişanelerinden biridir. İki ülke arasındaki bu güçlü bağ her alanda kendini göstermekte, ortak hedefler doğrultusunda müstesna bir seviyede güçlenerek devam etmektedir. Katar ile kurduğumuz yakın iş birliği, ülkelerimizin menfaatlerine hizmet ederken aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için de fevkalade ehemmiyeti haizdir. Özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler, birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Nitekim İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'da sergilediği barbarlık seviyesine ulaşan devlet terörü ve zulüm bölgenin büyük bir kargaşaya sürüklenme riskini artırmaktadır. Dolayısıyla bu kritik ortamda Türkiye ile Katar arasında geliştirilen fevkalade dayanışma ve yakın iş birliği her zamankinden daha önemli ve oldukça kıymetlidir. Türkiye ve Katar bu hassas dönemde de tam bir uyum içerisinde hareket ederek tek yürek, tek yumruk olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE VE KATAR KARDEŞLİK BAĞLARININ VE DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ'

Bakan Güler, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, "Başta sosyal, kültürel ve askeri olmak üzere her alanda hızla gelişmeye devam etmektedir. İki ülke ortak bir medeniyetin ve inancın mirasçıları olarak kardeşlik hukuku çerçevesinde birbirlerine her zaman destek olmuşlardır. Zor zamanlarda ülkelerimizin birbirlerine gönülden yardım etmesi, Türk ve Katar halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Nitekim, dostluk ve kardeşliğimizin en açık göstergelerinden biri de Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımızın buradaki varlığıdır. Komutanlığımız; Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, eğitim ve tatbikat icra etmek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatına katkı sağlamak amacıyla kıymetli bir görev icra ediyor. Bu faaliyetlerin başarıyla ve ahenkli bir şekilde yürümesinde, siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın görevlerinizi üstün bir fedakarlıkla icra ettiğini memnuniyetle müşahede ediyorum. Buradaki varlığınız, sadece bir askeri görevi ifa etmek değil, aynı zamanda birer elçi olarak iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye müstesna bir katkı sunmaktadır. Dolayısıyla sizlerin; şanlı tarihimizden aldığınız ilhamla görevlerinizi yerine getirirken sergilediğiniz disiplin, cesaret ve yüksek özveri bizleri daima gururlandırmaktadır. Elbette ki bu kritik süreçte üstlendiğiniz tarihi sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek bir adanmışlık duygusu ile yerine getireceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.