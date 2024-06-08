Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya çıktı - Son Dakika
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Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya çıktı

Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever, Yörünge Altı Araştırma Uçuşu'nu gerçekleştirdi. Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak. Uçuşta, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in yanı sıra 2 pilot ve 3 araştırmacı astronot yer aldı. Bu uçuşla birlikte Türkiye'nin uzay ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

08.06.2024 20:08
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Uçuşu öncesi düzenlenen etkinliğe katıldı. Kacır, Atasesever'in uzayda 7 bilimsel deney yapacağını belirterek, "Nice misyonu hep birlikte izleyeceğiz, gerçekleştireceğiz. Bir sayfa açıldı. Alper Gezeravcı 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti. Tuva Cihangir Atasever de 7 bilimsel deneyle katkı sağlayacak. Bunların bazıları Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği bilimsel deneylerin devamı niteliğinde" dedi.

Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu'nu bugün gerçekleştirdi. Astronot Atasever'in de içinde bulunduğu Virgin Galactic'in VSS Unity uzay aracıyla bugün ABD'nin New Mexico kentindeki Spaceport'tan saat 17.30'da uzaya gitti. Yaklaşık 1 buçuk saat süreceği öngörülen uçuşta Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik 'Galactic 07' ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta 'VSS Unity' yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TÜBİTAK yetkilileri ve davetliler, TÜBİTAK Fen Lisesi'nde uçuşu izlemek için bir araya geldi. Yörünge altı uçuş öncesi Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY yetkileri Sadık Murat Yüksel ve Can Bayraktar ile Alper Gezeravcı bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Gezeravcı, "Devletimizin güçlü iradesiyle elde ettiğimiz bu eğitimi bundan sonra geleceğimizin teminatı olan genç arkadaşlarımıza uzaya yönelik hedeflerinde uzaya yönelik atacağı adımlarda eğitim altyapısını kurmak ve onlara bu birikimimizi ve tecrübelerimizi aktaracak bir altyapıda birinci elden bu eğitimleri verebilmek en büyük hedefimiz" dedi.

BAKAN KACIR: ATASEVER 7 BİLİMSEL DENEY YAPACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzayda 7 bilimsel deney yapacağını açıklayarak, "Nice misyonu hep birlikte izleyeceğiz, gerçekleştireceğiz. Bir sayfa açıldı. Alper Gezeravcı 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti. Tuva Cihangir Atasever de 7 bilimsel deneyle katkı sağlayacak. Bunların bazıları Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği bilimsel deneylerin devamı niteliğinde. İnsan biyolojisinde ve fizyolojisinde uzay koşullarını oluşturduğu mikro yerçekimi koşullarının oluşturduğu etkileri inceleyen, takip eden hem hücre örnekleriyle hem kan örnekleriyle bu değişimin takip edilmesine yönelik birtakım çalışmalar var. Halihazırda hastanelerde yaygın olarak kullanılan radyasyon dozimetresinin uzayda kullanılmasını sağlayacak bir bilimsel araştırma projesi var. Yine Harward Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitemizin gerçekleştirmiş olduğu ve uzay koşullarının beyindeki kan dolaşımı ve aynı zamanda omurilik sıvısı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir deney var. Çok zengin bir deney setiyle, kafasında bir düzenek, kolunda ve vücudunu çeşitli yerlerinde farklı düzeneklerle yaklaşık 3 dakika sürmesi öngörülen yerçekimi ortamında çok aktif olacak Tuva Cihangir Atasever. Başarıyla bu deneyleri gerçekleştirecek. Hem bilimsel çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmış hem de aslında Türk gençliği için ilham kaynağı olacak" diye konuştu.

'TÜM BUNLAR TÜRKİYE'NİN UZAY EKONOMİSİNDEN ALACAĞI PAYI ARTIRMAYA DÖNÜK İŞARETLER'

Bakan Kacır, Türkiye'nin uydu sistemlerini geliştiren bir ülke olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Uzay dediğimizde dev bir ekonomiden bahsediyoruz. Yıllık 600 milyar dolara erişmiş bir yatırım yapılıyor uzay araştırmalarına. Bu her yıl büyük bir hızla artıyor. 10 yıl içerisinde bu rakamın 1.5 trilyon dolara gelmesi öngörülüyor. Uydular bunun önemli bir parçası. Türkiye uydu sistemlerini geliştiren bir ülke. Kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülke. Muhteşem biralt yapımız var. Uydu sistemleri test ve entegrasyon merkezi, tüm uydu geliştirme faaliyetlerini uzayın tümüyle simüle edilebildiği biralt yapıda kendi imkanlarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Tüm testleri kendi imkanlarımızla gerçekleştirme imkanına sahibiz. Bu sayede İMECE'yi yerli ve milli olarak ürettik. Bu sayede Türksat 6A'yı yerli ve milli olarak geliştirdik, yolcu ettik. 8- 14 Temmuz haftasında uzaya göndermek için sabırsızlıkla bekliyoruz"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya çıktı - Son Dakika

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