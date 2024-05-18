Türkiye\'nin Müzeleri ve Ören Yerleri Yılda 30 Milyon Ziyaretçi Ağırlıyor

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Aldıkları ödüller ve koleksiyonlarına kazandırdıkları yeni eserlerle Türkiye'nin kültürel hazinesini dünyaya tanıtmaya devam eden müzeler ile ören yerleri, geçen yıl 30 milyon 488 bin 975, bu senenin 4 ayında ise 7 milyon 348 bin 719 kişiyi ağırladı.

AA muhabirinin 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı bilgilere göre, müze ve ören yerlerini 2004'te 12 milyon 84 bin 711 kişi gezerken, ziyaretçi sayısı 2019'da 35 milyonu aşarak, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Müze ve ören yerlerini geçen yıl 30 milyon 488 bin 975, bu senenin 4 ayında da 7 milyon 348 bin 719 kişi ziyaret etti.

En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi

2004-2024'te en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri sıralamasında başı çeken Konya Mevlana Müzesi, 15 milyon 816 bin 336 kişiyi ağırladı.

Mevlana Celaleddin Rumi, 17 Aralık 1273'te vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, babasının mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin bu taleplerini kabul etti. "Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" denilen türbe, dört kalın sütun üzerine, 130 bin Selçuki dirhemine mimar Tebrizli Bedrettin'e yaptırıldı. Türbenin inşaat faaliyetleri 19. yüzyılın sonuna kadar eklemelerle devam etti.

1926'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, türbenin müze olması talimatı verdi. Türbe, gerekli düzenlemelerin ardından "Konya Asar-ı Atika Müzesi" ismiyle müze olarak hizmete başladı. 1954'te teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilen müzenin adı Mevlana Müzesi olarak değiştirildi.

Roma'dan Bizans'a zaman yolculuğu: Hierapolis Antik Kenti

Pamukkale Denizli Hierapolis Ören Yeri, Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Philippus'un burada öldürülmesi ve milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık merkezi olması nedeniyle Roma'dan sonra Bizans döneminde de önemli bir hac ve piskoposluk merkezi oldu.

"Kutsal Şehir" olarak da adlandırılan Hierapolis, çok sayıda tapınağa ev sahipliği yapıyor. Leto, Artemis ve Apollon'a ithaf edilen tapınakların kalıntıları hala görülebiliyor.

Pamukkale'nin genelde travertenleriyle tanınmasına karşın, travertenlerin arkasında gizlenen antik kent ve anıtları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Görkemiyle Denizli'nin en önemli tarihi mekanı Hierapolis Ören Yeri'ni de son 20 yılda 11 milyon 231 bin 12 kişi ziyaret etti.

Antik Çağ'ın başkenti Efes listenin üçüncü sırasında

İzmir Efes Ören Yeri ise bu tarihlerde 8 milyon 971 bin 334 ziyaretçiyi ağırladı.

Efes, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2015'te girdi. Anadolu'nun ana tanrıça Kybele geleneğine dayalı, antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı'nın da Efes'te olması, buranın önemini artırıyor.

Efes Ören Yeri'nde başta Helenistik ve Roma olmak üzere farklı uygarlıklara ait üst düzey kentleşme, mimarlık ve din tarihinin simgeleri bulunuyor.

Son 20 yılda Nevşehir Göreme Ören Yeri 5 milyon 682 bin 118, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 3 milyon 477 bin 322, Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri ise 3 milyon 411 bin 71 kişiyi ağırladı.

Cumhuriyet'e tanıklık eden müze en çok ziyaret edilenler listesinde

Türkiye'nin ve başkent Ankara'nın yakın tarihine tanıklık eden en önemli müzelerinin başında gelen Ankara Cumhuriyet Müzesi de 2004-2024'te 3 milyon 193 bin 183 kişi tarafından ziyaret edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle yaptırılan ve "Nutuk" eserini okuduğu İkinci TBMM binası, 40 yıldır, Cumhuriyet Müzesi olarak tarihseverleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

18 Ekim 1924'ten 27 Mayıs 1960'a kadar 36 yıl hizmet veren 2 katlı taş binada bugün 180 eser sergilenirken, müzenin deposunda da 3 bine yakın eser muhafaza ediliyor.

Son 20 yılda İstanbul Galata Kulesi'ni 3 milyon 133 bin 378, Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri'ni 2 milyon 881 bin 739, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'ni ise 2 milyon 808 bin 210 kişi ziyaret etti.

Bu yılın 4 ayında zirvede yine Mevlana Müzesi var

Bu yılın 4 ayında da en çok misafir ağırlayan müze ve ören yerleri listesinde Konya Mevlana Müzesi, 642 bin 747 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.

İzmir Efes Ören Yeri'ni 497 bin 433, Denizli Hierapolis Ören Yeri'ni 481 bin 816, Nevşehir Göreme Ören Yeri'ni 275 bin 722, Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri'ni 275 bin 485, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'ni 233 bin 881, Ankara Cumhuriyet Müzesi'ni 214 bin 384, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni 181 bin 761, Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri'ni 169 bin 598, Nevşehir Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni de 122 bin 622 kişi ziyaret etti.