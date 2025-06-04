Türkiye Turizmi: Artılar ve Eksiler

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye turizminin son 2,5 yılına ilişkin turistin internet ortamında yaptığı anket ve yorumların sonuçlarını yapay zekaya sordu. Tüm anket ve yorumların sonuçlarına göre Türkiye'nin artılarının başında misafirperverlik ve iyi servis gelirken, paralı internet, gürültü ve eskiyen odalar eksiler arasında sıralandı.

Turizmci Recep Yavuz, Türk turizminin pandemi sonrasında yeni rekorlar kırdığı 2023 ve 2024 yılları ile 2025 yılının mayıs ayı sonu itibarıyla, Türkiye'ye tatile gelenlerin internet ortamındaki online turizm portalları veya sosyal medya uygulamaları üzerinden yaptığı olumlu veya olumsuz tüm yorumlar ve anketlere ilişkin bir değerlendirme çalışması gerçekleştirdi. Yapay zekanın Türk turizmine ilişkin derlediği yorum ve anket sonuçları; dünya genelindeki tüm online portalların yanı sıra, sosyal medya platformlarını da içerdi.

TÜRKİYE'NİN ARTI VE EKSİLERİ

Bu tür çalışmalar için yapay zekanın çok güvenilir, hızlı ve oldukça tarafsız olduğuna işaret eden Yavuz, "Sezon öncesi genelde bize sorulan ve yorum istenilen 'Sezon nasıl geçecek' sorusunu irdelerken, biraz da kaynağı genişleterek araştırmaya çalıştım. Yapay zekaya dünya genelinde misafir yorumlarından oluşan Türkiye tatilinin artı ve eksilerini sorarak bunları rakip Akdeniz ülkeleri ile karşılaştırmasını istedim. Belki de sezon öncesi düzeltebileceğimiz kusurlarımız vardır. Tam isabet bir cevap alabilmek için sorunun detaylı ve hedefe yönelik olması çok önemli. Bir de mutlak tarafsızlığı sağlamak için başka ülkelerden, Türkçe, İngilizce, Almanca sorulmasını sağladım. Hemen hemen birbirine çok yakın cevapları derledim. Yapay zekadan 2023 -2025 yıllarında Türkiye hakkında yayımlanan misafir yorumlarını araştırmasını ve buna göre Türkiye tatilinin artı ve eksilerini çıkarmasını istedim. Bu soruları hangimize sorarsanız sorun, benzer yanıtlar veririz, ancak misafirlerin yorumlarına göre meğer hiç önemsemediğimiz konular ne kadar önemliymiş" dedi.

TÜRKİYE'NİN ARTILARI

Yavuz, yapay zekanın Türkiye turizminin artı ve eksilerine yönelik yorum ve anketlerden çıkardığı sonuçları şöyle sıraladı:

Fiyat karşılığı sunulan iyi hizmet: Özellikle Her Şey Dahil ile birlikte sunulan geniş yelpazenin fiyatların karşılığını vermesi ve diğer destinasyonlara göre yüksek bir kaliteye sahip olması memnuniyet sıralamasının başında yer alıyor.

Misafirperverlik, iyi servis: Türkiye tatili yapanların birçoğunun atlamadığı konu ise tatilleri boyunca kendilerine servis veren personelin çok içten ve samimi olması. Özellikle aile otellerindeki personelin yardımsever tutumunun altını önemle çiziyorlar.

Kaliteli ve zengin büfeler: Türk mutfağının, uluslararası mutfaklarla güzel bir sentezini sunan zengin büfeler, misafirlerin en mutlu oldukları konuların başında geliyor. Otellerdeki büfelerin zenginliği ve bolluğu kıyaslanmayacak kadar tatmin edici.

Otellerin konumu ve temizliği: Birçok otel ya direkt deniz kenarı ya da yakın bir mesafede bulunuyor. Sahilde otellerin misafirlerine şezlong, duş ve yeme içme imkanı sunması tatilcilerin çok önem verdiği konuların başında geliyor. Bunun yanı sıra otellerin temiz ve bakımlı olması ve yakınlarında gezilip görebilecek şehirler ve ören yerlerinin olmasının altı özellikle çiziliyor.

Çocuklu ailelere sunulan zengin alternatif: Türkiye, çocuklu ailelere dünya genelinde en iyi hitap eden ülke olarak biliniyor. Misafir yorumları da bunu teyit ediyor. Büyük, geniş odalardan çocuk animasyonlarına, çocuk büfelerine, kaydıraklardan çocuk kulüplerine oldukça zengin bir programa sahip olan Türkiye otellerinin bu gücü, diğer destinasyonlarla karşılaştırılamayacak kadar güçlü.

Kültürel çeşitlilik: Ülkemiz gerek kültürel varlıklar gerek doğal zenginlikler açısından turistlerin taleplerine cevap verebilecek potansiyele sahip. Misafirler gitmeseler de bu çeşitliliği vurguluyorlar. Efes, Kapadokya, Pamukkale'yi dünyada görülmesi gereken yerler arasında sayıyorlar.

TÜRKİYE'NİN EKSİLERİ

Paralı internet: Türkiye tatilindeki en yoğun şikayet getiren konu otellerdeki internet hizmetinin sınırlı ve ücretli olması. Özellikle odalarda internetin ücretli olması genç ve çocukların en büyük şikayeti.

Gürültü: Gün boyu hoparlörle yapılan etkinliklerin üzerine, akşam animasyonlarının geç saatlere kadar gürültülü bir şekilde sürmesi mutlak bir dinlenmeyi, huzurlu bir uykuyu neredeyse imkansız kılıyor.

Yemeklerin tekrar etmesi: Günlük yemek çeşitliliği övülürken, özellikle uzun konaklayan misafirler yemeklerin tekrara dönüştüğünü ve belli bir süre sonra hep aynı yemeklerin sunulduğunu ısrarla belirtiyor.

Eskiyen odalar: Misafir yorumlarında birçok otelde odaların yıllara yenik düştüğü ve mutlaka elden geçirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Eskiyen mobilyalar, banyolardaki küf, deforme olmuş yatak ve yastıklar özellikle şikayet konusu.

Yüksek sezon yoğunluğu: Özellikle yaz aylarında dolulukların artması ile verilen hizmetin yetmediği ve büfelerden şezlonglara kadar sıra beklemek zorunda kaldıklarını ve tatile sırada durmak için gelmediklerini belirten misafirler en çok şezlong kapma stresinden yakınıyor.

RAKİPLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMA

Türkiye'nin turizmdeki rakiplerini de sorduğunu anlatan Yavuz, hepsinin de artı ve eksileri bulunduğunu belirterek, "Türkiye ve Mısır aile tatillerinde fiyatta avantajlı. Yunanistan ve Mısır tarihi yerlerin zenginliğinde ön planda. İspanya ve Portekiz yemek ve deniz ürünleri zenginliğinde, Portekiz huzurlu bir tatilde. İspanya ve Portekiz dijital kolaylıkta öne çıkıyorlar" diye konuştu.