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Türkiye, yerli sığır ırklarını korumak ve geliştirmek için yeni bir proje başlattı - Son Dakika
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Türkiye, yerli sığır ırklarını korumak ve geliştirmek için yeni bir proje başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Anadolu Kırmızısı ve Yerli Kara sığırlarının gen kaynaklarını korumak ve verimlerini artırmak amacıyla 'Halk Elinde Islah Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, yerli genetik kaynakların sürdürülebilirliği ve bakım avantajlarından yararlanılacak. Proje ile Türkiye'nin yerli genetik kaynakları korunacak ve süt-et verim kabiliyetleri artırılarak ülke hayvancılığına katma değer sağlanacak.

Türkiye, yerli sığır ırklarını korumak ve geliştirmek için yeni bir proje başlattı
12.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:47
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TARIM ve Orman Bakanlığı, yerli sığır ırklarından Güney Anadolu Kırmızısı ve Yerli Kara sığırlarının, gen kaynaklarının korunup geliştirilmesi, süt ve et verimlerinin artırılması için 'Halk Elinde Islah Projesi' başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hayvanların verimleri, yaşam biçimleri, dayanıklılık ve çeşitlilikleri üzerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 'Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi' yürütülüyor. Proje kapsamında ilk kez 'Halk Elinde Islah Projesi' başlatıldı. Söz konusu projeyle, yerli genetik kaynakların sürdürülebilirliği ile bakım ve besleme avantajlarından yararlanılması amaçlanıyor. Yeni ıslah projesi Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da Güney Anadolu Kırmızısı, Ankara'da Yerli Kara ırkları için yürütülecek. Proje kapsamında, anaç sığır başına 4 bin lira, doğum, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise 3 bin 250 lira destekleme ödemesi yapılacak. Projeler 5'er yıllık süreyi kapsayacak. Her iki yerli sığır ırkında yapılacak ıslah projesi ile Türkiye'nin yerli genetik kaynakları korunacak, süt ve et gibi verim kabiliyetleri artırılarak ülke hayvancılığına katma değer sağlanacak.

GÜNEY ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRI

Yayılma alanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin bir kısmı olan Güney Anadolu Kırmızısı, bölgenin iklim ve çevre şartlarına adapte olmuş bir ırk. Sarıdan kırmızı ve kahverengiye kadar renk çeşitliliğine sahip olan Güney Anadolu Kırmızısı, hem et hem de süt açısından kombine verimliliğe sahip. Düşük kalitedeki yemleri iyi değerlendirebiliyor. İklime uyum kabiliyeti çok yüksek bir ırk olan Güney Anadolu Kırmızısı, sıcaklık, stres ve yem değişikliklerine, her türlü olumsuz doğa şartlarına, açlığa, yetersiz beslenmeye, hastalık ve parazitlere karşı dayanıklı. Yavrusunu besleme ve koruma bakımından annelik içgüdüleri gelişmiş bir ırk olan Güney Anadolu Kırmızısı'nın sürü kabiliyeti de yüksek.

YERLİ KARA SIĞIRI

Projesi Ankara'da yürütülecek Yerli Kara'lar ise İç Anadolu Bölgesi'nin iklim ve çevre şartlarına adapte olmuş bir ırk. Nispeten daha az gelişmiş bakım, besleme ve barındırma koşullarında yetiştirilebilen Yerli Kara sığır ırkının en önemli özelliklerinden biri, çok uysal olması. Yerli Kara sığırı, az ot ve samanla beslenerek verim verebiliyor.

Öte yandan, TAGEM tarafından Güney Anadolu Kırmızısı sığır ırkı Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Hatay'da, Yerli Kara sığırı ise Ankara, Çankırı ve Antalya'da saf olarak yetiştirici elinde halihazırda korunuyor. Islah projesi için önem taşıyan koruma programı kapsamında ise hayvan başına 1 bin 600 lira destekleme ödemesi yapılıyor.

'YERLİ IRKLARIMIZIN KORUNMASINA ÖNEM VERİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TAGEM tarafından yürütülen 'Halk Elinde Islah Projesi' sayesinde hem ülkenin genetik kaynaklarının korunduğunu hem de Anadolu coğrafyasına uyum sağlamış ırklardan daha yüksek verimler elde edildiğini bildirdi. Hayvansal üretimin daha da geliştirilmesi ve ileriye taşınması için yaptıkları desteklemelerin meyvelerini aldıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hayvansal üretimimizde yerli hayvan ırklarımızın korunmasına ayrı bir önem veriyoruz. Bu bağlamda, hayvan yetiştiriciliğinde ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan devam etmesi önceliklerimiz arasındadır. Çok sayıda ilimizde başlattığımız projeler ivme kazanarak sürüyor. 'Halk Elinde Islah Projesi' kapsamında üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Genetik, Türkiye, Kara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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