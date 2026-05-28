Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı

28.05.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı için Hakkari’ye giden türkücü Aydın Aydın, anne keçinin yardım çığlığını duydu. Taşların arasında sıkışan yavruyu kurtaran sanatçı, ardından hantavirüs tehlikesine dikkat çekti. İşte yürek ısıtan o görüntüler.

Çevre felaketleri, salgın hastalıklar ve toplumsal olaylara dikkat çeken çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez Hakkari’de yaşadığı olayla gündeme geldi.

Kurban Bayramı tatili için memleketi Bağışlı Köyü’ne giden sanatçı, yol kenarında sürekli ses çıkaran bir anne keçiden şüphelendi. Sesin geldiği noktaya yönelen Aydın, taşların arasında sıkışmış halde kalan yavru keçiyi fark etti.

Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı

 KEÇİ YAVRUSUNU ÖLÜMDEN KURTARDI

Taşları tek tek kaldırarak yavruyu bulunduğu yerden çıkaran sanatçı, küçük keçiyi annesine ulaştırdı. Anne keçi ile yavrusunun kavuştuğu anlar çevrede duygusal görüntülere sahne oldu.

 TÜRKÜSÜYLE HANTAVİRÜS TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı olayı anlatan Aydın Aydın, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlılık çağrısı yaptı. Sanatçı, konuşmasında özellikle hantavirüs riskine dikkat çekerek vatandaşları hijyen konusunda uyardı.

“Doğayı dinlemedik, ormanı dinlemedik, hayvanların yuvasını bozduk” diyen Aydın, kemirgen hayvanlarla temas konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kurtarma anının ardından sazını eline alan sanatçı, hantavirüs ve koronavirüsle ilgili türküler seslendirdi.

Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı

 "LÜTFEN HAYVANLARI İSLAMİ USULLERE UYGUN KESELİM"

Burada konuşan Aydın Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada hayvanlarla düet yapan ilk sanatçıyım. ‘Tüü’ dedim kuzular ‘meee’ dedi. Her yıl Kurban Bayramı’nda hayvanlarla bir araya geliyorum, türküler ve şarkılar söylüyoruz. Bu sene de Hakkari’ye geldim. 2-3 gün önce tesadüfen çok önemli bir annenin çığlığına rast geldim. Bakıyorum ki bir anne keçi bağırıyor. İlkinde anlayamadım, ikincisinde yanına gittim. Taşların arasında karanlık bir yerde sıkışmış bir yavru vardı. Annesine gidemiyor, annesi de ona gidemiyordu. Onu sıkıştığı yerden aldım ve annesine götürdüm. İkisi birbirine kavuştu. Bunlar bize yüce Rabbimin en güzel hediyeleridir. Lütfen İslami kurallar çerçevesinde onları keselim, hijyene önem verelim, onları çok sevelim. 

Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı

"KEMİRGEN HAYVANLARLA BİRAZ MESAFE KOYALIM"

Bu Kurban Bayramı’nda da yakın temas ve öpüşmeyi kaldıralım. 2017’de Hakkari’nin Bağışlı köyünde biz öpüşmeyi kaldırdık ama hayattan ders almadık. Doğayı dinlemedik, ormanı dinlemedik, toprağı, havayı, suyu dinlemedik. Hayvanların yuvasını bozduk ve şimdi o hayvanlar bizlere düşman oldu. Kemirgen hayvanlarla biraz mesafe koyalım. Çünkü büyük bir hantavirüs tehlikesi var. Sincap, fare ve kedilerden biraz uzak duralım. Şimdi sazımı alıp sizlere hantavirüs ve koronavirüsle ilgili türküler söyleyeceğim” dedi.

Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı
Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı
Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı
Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı

Kurban Bayramı, Aydın Aydın, Hantavirüs, Hakkari, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
11:00
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:22
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:04:41. #7.13#
SON DAKİKA: Türkücü Aydın Aydın anne keçinin feryadını duydu, yavrusunu ölümden kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.