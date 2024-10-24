TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Bu tür saldırılara boyun eğecek değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Bu tür saldırılara boyun eğecek değiliz

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Bu tür saldırılara boyun eğecek değiliz

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz.

24.10.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. TUSAŞ'ın tamamı işbaşında. Testlerimiz devam ediyor, durmadan devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Durumları oldukça iyi, gerçekten motivasyonları yerinde. Kısa sürede çalışmaya, üretmeye hazırlar. Terör örgütlerine asla taviz vermeyeceğiz. Hedeflerini yerine getirmelerini engelleyeceğiz. Her zaman devletimizin birliği ve beraberliği için çalışıyoruz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Yaralılarımıza tekrar yüce Rabb'imden acil şifalar diyorum" diye konuştu.

BAŞHEKİM İNAN: BİR TANE HASTAMIZIN DURUMU KRİTİK

Yaralıların durumlarının sorulması üzerine Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Osman İnan, "Hasta sayımız sekizdi. İki tane hastamız taburcu edildi çok şükür. Bir tane hastamızın durumu kritik şekilde takibe de başlamıştık. Genel durum stabil olmakla birlikte kritik durumumuz devam ediyor. Diğer hastalarımız kısa sürede taburculuk aşamasına geldiler. Takiplere devam ediyoruz" dedi.

BAKAN KACIR: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin hepsi giderek hızla iyileşiyorlar ve inşallah yakında yeniden milli savunma sanayimiz için çalışmaya, gayret etmeye, ter dökmeye devam edecekler. Bugün tabii buraya cenaze törenine iştirak ettikten sonra geldik. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda TUSAŞ yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki bütün kardeşlerimizle bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek bir azimle, gayretle, kararlılıkla çalışma iradesi var. Allah'ın izniyle savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için, tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla 90 binden fazla çalışan yol arkadaşımızla, dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'ı ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda çalışan mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle hasbihal ettik. Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle işe gelen teknik ekiplerle çalışma fırsatımız oldu. Yaralı yatağında gazi olmuş teknik personelin azmini, kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmak için çalışma yürütürken böyle saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmaya devam edeceğiz. Bir kez daha böylesine asil ruhlu milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DEMİROĞLU: HERHANGİ BİR YILDIRMA POLİTİKASINA BOYUN EĞECEK DEĞİLİZ

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğecek değiliz. Bunu da tüm arkadaşlarımız bu sabah mesai başı yaparak gösterdi, göstermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız Türkiye için, vatanımızın savunması için kahraman askerimiz gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorsa biz de masalarımız başında, tezgahlarımızda çalışarak kahraman ordumuzu destekleyeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz ve şansımız yok. Tüm arkadaşlarımız işlerinin başında. Olaydan etkilenen arkadaşlarımız izinliler. TUSAŞ'ın tamamı işbaşında. Testlerimiz devam ediyor, durmadan devam edeceğiz. Bu düşüncede olan 15 bin arkadaşımız var" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Demiroğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Bu tür saldırılara boyun eğecek değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 İstanbul’daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek
19:40 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
19:22 Başak Cengiz’i hunharca katletmişti Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
09:46 Zam dalgası ilaçlara da sıçradı Artış oranı dikkat çekici Zam dalgası ilaçlara da sıçradı! Artış oranı dikkat çekici
09:39 Kuzey Kore’den gönderilen çöp balonu Güney Kore’de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
09:21 Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti Sucuktan çıkana şaşıracaksınız Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
09:17 Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 20:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Bu tür saldırılara boyun eğecek değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.