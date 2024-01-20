Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı\'nın incelemesine katıldı

Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gayrettepe- Kağıthane etabınının inceleme programına katıldı. Uraloğlu, "Önümüzde de 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız önceki Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. Muradına kavuşturmak" dedi.

Gayrettepe bağlantısıyla İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın Metrobüs ve Taksim-Hacıosman-Yenikapı hatlarıyla entegrasyon sağladığını belirten Uraloğlu, "Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladık. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. Çok yakında da hizmete başlatarak hattımızın 9. ve son istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu'nu da İstanbullularla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane etabınının inceleme programına katıldı. Metro istasyonuna ziyarette bulunan Uraloğlu, istasyonda incelemelerde bulundu. Gayrettepe durağından Kağıthane durağına kadar gerçekleştirilen test sürüşünde vatman koltuğunda oturan Uraloğlu, Kağıthane İstasyonu'ndaki incelemelerinin ardından tekrar metro ile Gayrettepe'ye döndü. Uraloğlu konuşmasında hazır hale getirilen Gayrettepe bağlantısı ile havalimanı hattının, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman ile entegre olacağını, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerine bağlanacağını belirtti. Açılışın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini aktardı.

KAĞITHANE-GAYRETTEPE ETABINDAKİ ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK

Program kapsamında basın açıklaması gerçekleştiren Uraloğlu, " Ülkemizin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra bir çok özelliği ile de ilklerin ve enlerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere 22 Ocak 2023'te yani neredeyse tam bir yıl önce 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosunun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane İstanbul Havalimanı kesiminin açılışını yapmıştık. Yani, 2 gün sonra hattımızın hizmete girişinin 1. yılı dolmuş olacak. Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5.15 milyon yolcu taşıdık.20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık.Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kağıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu. Şimdi de hattımızın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladık" dedi.

"İSTASYON SAYISI 9'A ÇIKACAK"

Uraloğlu, "Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kağıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu. Şimdi de hattımızın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladık. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. Çok yakında da hizmete başlatarak hattımızın 9. ve son İstasyonu olan Gayrettepe İstasyonu'nu da İstanbullularla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"BAKAN URALOĞLU SEYAHAT SÜRELERİNİ AÇIKLADI"

Uraloğlu, "Proje ile; Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk- Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim - İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim - Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak.ö dedi.

İSTANBUL ULAŞIM ANA PLANI; İSTANBUL'UN 1100 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Uraloğlu, "Gururla belirtmek istiyorum ki aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da nihayet alıyor ve 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 4 projemizin çalışmalarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 4 proje ile İstanbullulara yeni 34,2 km raylı sistem hattımız 18 istasyon ile hizmet vermeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. İstanbullular da Bakanlığımızın projelerini beğeniyor ve yakından takip ediyorlar.Zaten İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım.İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ İSTANBUL İÇİN DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VEREREK YENİDEN HİZMETLE BULUŞTURMAK

Bakan Uraloğlu, Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Önümüzde de 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız önceki Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. Muradına kavuşturmak" dedi.