Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Depremde 68,40 milyar lira harcama yapılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023'te 17,66 milyar lira harcadıklarını belirterek, "Bu yıl 35,43 milyar lira ve 2024 sonrası için de 15,31 milyar lira olmak üzere 68,40 milyar lira harcama yapılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından attıkları adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgesindeki 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sinde hasar oluştuğunu belirten Uraloğlu, bu kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için 7 gün 24 saat sahada olduklarını bildirdi.

Uraloğlu, tahliyeler ve yardımların deprem bölgesine intikali için de çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, " Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarını bölgeye lojistik destek amacıyla açık tuttuk. Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkezi'yle koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen yolların onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yenilediklerini aktaran Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarlar için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023'te 6,3 milyar lira harcadık. 2024'te de 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz."

Karayollarına 2024 için 5,8 milyar liralık ödenek

Uraloğlu, 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirildiğini, toplam proje bedeli 15 milyar lira olan bu işlerde, yapım çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Kara yollarında oluşan hasarı onarmak için 4,3 milyar lira harcama yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Yatırım programında 2024 için 5,8 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu tutarın 19,5 milyar liraya ulaşması planlanıyor. Depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023'te 17,66 milyar lira harcandı. Bu yıl 35,43 milyar lira ve 2024 sonrası için de 15,31 milyar lira olmak üzere 68,40 milyar lira harcama yapılması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, geçen yıl hasar gören tren ve vagonların yaklaşık 29 milyon lira harcanarak onarıldığına dikkati çekerek, Bahçe-Nurdağı-Narlı-Gölbaşı-Malatya, Köprüağzı-Kahmanmaraş, Fevzipaşa ve Islahiye kesimlerinde demir yolu çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Depremden etkilenen demir yolu ağlarında oluşan hasarı önlemek için 26,4 milyar lira yatırım harcamasının planlandığını belirten Uraloğlu, geçen yıl yatırım programına alınan "Deprem Hasarlarının Giderilmesi Projesi" kapsamında 5,8 milyar liralık harcamaya ek 353,9 milyon lira cari harcama yapıldığına işaret etti.

Hatay Havalimanı'na 45 metrelik uçaklar inebilecek

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya havalimanlarının alt ve üstyapı ile teçhizatlarında meydana gelen hasarlardan dolayı 9,6 milyar liralık yatırım harcaması planlandığını aktaran Uraloğlu, bunun 1,3 milyar lirasının 2023 bütçesinden gerçekleştiğini kaydetti.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT (pist, apron ve taksi) sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdik ve 21 Kasım 2023 yapım çalışmalarına başladık. Yenilenen Hatay Havalimanı'nın inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz. Burası depremlerden etkilenmeden hizmet verecek ve bölgede uçuş trafiği artacak. Yapılan çalışmalarla havalimanımız ayrıca su taşkınlarına karşı da korunacak. Havalimanına 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3 bin metrelik ilave yeni pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu yapacağız. Apron ve çevre güvenlik yolu da yenilenecek. Yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatları da yapılacak."