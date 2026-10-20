Sarıyer Kısırkaya açıklarında mahsur kalan Liberya bayraklı tanker 5 gün sonra yüzdürüldü - Son Dakika
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Sarıyer Kısırkaya açıklarında mahsur kalan Liberya bayraklı tanker 5 gün sonra yüzdürüldü

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Ağır hava koşullarında sürüklenerek 15 Ekim'de Sarıyer'in Kısırkaya açıklarında kıyıya oturan BANDA isimli ham petrol tankeri, düzenlenen kurtarma operasyonuyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. 238 metre boyunda ve 42 metre genişliğindeki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, acil müdahale gemisi ve römorkörler görev yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sarıyer'de sürüklenerek karaya oturan Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankerinin kurtarılarak yüzdürüldüğünü açıkladı.

5 GÜNDÜR KARAYA OTURDUĞU NOKTADA KALDI

15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı.

BALIK ADAMLAR VE RÖMORKÖRLERLE KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Banda Gemisi kurtarıldı. Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balık adam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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