Uludağ Enerji\'den Depremzedelere Eğitim Desteği

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DEPREM felaketinden ardından bölgeye çeşitli projelerle destek veren Uludağ Enerji'nin çocukların eğitimine destek olmak için inşa ettirdiği ana sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla insana hizmet veren Uludağ Enerji, deprem bölgesi Hatay'da yardım ve iyileştirme faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, deprem döneminde arama kurtarma ekibini bölgeye gönderirken Haziran 2023'te hizmete açtığı Hatay Yaşam ve Gelişim Kampüsüyle 40 bine yakın kişinin sosyal adaptasyonuna katkı sağladığını bildirdi.

Şimdi ise miniklerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla, inşa ettirdiği donanımlı ana sınıfı düzenlenen törenle açıldı. Okulla, bölgedeki çocukların gelişimine katkı sunmak hedefleniyor. Proje ile Küreci Kıranyurdu İlkokuluna ait ana sınıfının yenilenmesi için iç dekorasyondan teknolojik araç gereçlere kadar birçok ihtiyacın desteği sağlandı. Ana sınıfına, şirketin arama kurtarma ekibinin enkazda ilk ulaştığı kişi olan Aşina Yaren Parlak'ın adı verildi. Açılışa Parlak'ın akrabaları ve yakınları da katıldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem,"6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Depremin ardından, bölgenin yeniden ayağa kalkması için önemli projelere imza attık. Şimdi ise, çocuklarımızın geleceği için çok özel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ana sınıfının her bir köşesi, miniklerin gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Eğitim materyallerinden oyuncaklarına, sınıf içi düzenlemelerden teknolojik araç gereçlere kadar her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Aşina Yaren Parlak'ın adını taşıyan bu ana sınıfıyla, Hatay'daki miniklerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Toplumumuzun her kesimine değer katmayı, onların hayatına dokunmayı ve omuz omuza dayanışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar ise "Depremden bugüne kadar yıkımlar, onarım süreçleri devam etti. Ancak eğitim camiasında altyapının hazırlanması zaman aldı. Bu ana sınıfımızın yeniden dizayn edilmesi ve desteklenmesi adına Uludağ Enerji'ye çok teşekkür ediyorum. Buraya verilen destek sadece fiziki olarak ortamın hazır olması değil bugün ismini yaşatacağımız Yaren kardeşimizin isminin hafızalara kazınmasını sağladı. Yaren'in akrabalarının da bu güzel anlara şahit olması bizim için paha biçilemez" diye konuştu.