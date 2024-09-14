Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, açılış töreni ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde Yörük kültürü tanıtılırken, Kırgızistan ile kardeş şehir protokolü imzalandı ve birçok sanatçının performansları sergilendi.

14.09.2024 11:39  Güncelleme: 14:49
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali açılış töreni ile başladı. Başkan Muhittin Böcek, "Yörükler, yaşam tarzlarıyla bu toprakların her karışına dokunmuş, ona can vermiş, kültürümüzü zenginleştirmiş ve Türk milletinin karakterini şekillendirmişlerdir. Biz, bu tarihi hep birlikte yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Yörük göçü ile başlayan ve gün boyu süren etkinliklerin ardından resmi açılış töreni gerçekleşti. Döşemealtı Karaman Piknik Alanı'nda düzenlenen törene katılan Başkan Böcek, tören öncesinde festival alanını gezerek, vatandaşlarla buluştu.

Kırgızistan Cumhuriyeti Çolpan-Ata Belediyesi ile kardeş şehir protokolü

Festival kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kırgızistan Cumhuriyeti Çolpan-Ata Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Başkan Böcek, "Bu aramızdaki kardeşlikle hem belediyeler arası iş birliği, iş insanlarımızla beraber turizm de dahil olmak üzere kültür ve sanat da dahil olmak üzere bir çok çalışmaya imza atacağımıza inanıyorum. 12. kardeşimiz olarak şimdiden protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Törende katılımcılara hitap eden Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Azimle gururla 5 yıl daha sizlere hizmet etmek de benim boynumun borcudur. Yörük olmak tarih yazmaktır. Yörükler, asırlardır Anadolu'muzun bağrında, özgürlüğün, cesaretin ve dayanışmanın simgesi olmuşlardır. Yörükler, yaşam tarzlarıyla bu toprakların her karışına dokunmuş, ona can vermiş, kültürümüzü zenginleştirmiş ve Türk milletinin karakterini şekillendirmişlerdir. Biz, bu tarihi hep birlikte yazmaya devam edeceğiz. Geleneğimizi korurken geleceğe yön veren, köklerimizden aldığımız güçle dünyaya açılan bir toplum olarak var olmaya devam edeceğiz. Bugün burada attığımız her adım, yarınlarımızı şekillendiren birer tuğla olacaktır. Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. En büyük Yörük Atatürk, Ata'mızın izinde yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

Açılış töreninin ardından Türk halk müziği sanatçısı Ayşe Dinçer sahne aldı.

Gün boyu müzik, dans ve gösteriler

Festivalde gün boyu süren etkinlikler arasında Uygur Halk Derneği sahne gösterileri, Bolu Belediyesi Köroğlu Halk Oyunları ekibi, Azerbaycan Kültür Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan Tokyrauyn Tolkyny Halk Topluluğu, Kırgızistan canlı müzik konseri, Azerbaycan Asghar Safipour'un Şirin Dil Müzik konseri, Tacikistan, Mersin, Muğla, Ankara, İstanbul, Yörük Dernekleri halk oyunları gösterileri sunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Orkestrası sanatçıları Merve Kalay ve Egemen Balhan konser verdi.

Kaynak: ANKA

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