Uluslararası Kanser Projesi Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Kanser Projesi Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Uluslararası Kanser Projesi Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleşti
23.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kent Üniversitesi, kanser taraması ve erken tanı için 40 ülkeden uzmanların katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Avrupa Birliği destekli COST Action CA23151 'Mediterranean Cancer Screening and Early Diagnosis Network/ Medi-CaSE' projesinin yıllık hibrit toplantısına ev sahipliği yaptı. 40 ülkeden bilim insanları, araştırmacılar ve sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği toplantıda, kanser taraması ve erken tanı alanında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Prof. Dr. Sebahat Gözüm iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda; Avrupa, Akdeniz ve çevre ülkelerinden 40 ülkeden bilim insanları, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri bir araya geldi. Toplantıda; kanser tarama programlarının geliştirilmesi, erken tanı süreçlerinin güçlendirilmesi, toplum temelli sağlık yaklaşımlarının yaygınlaştırılması, dijital sağlık uygulamaları, sağlık politikaları, eğitim, araştırma ve ülkeler arası bilgi paylaşımı konuları ele alındı.

'BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİ TOPLUM SAĞLIĞININ GELECEĞİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP'

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, toplantının yalnızca akademik bir buluşma değil, toplum sağlığına yönelik uluslararası bir ortak akıl platformu niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Kanserle mücadelede erken tanı, koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli başlıklarından biridir. İstanbul Kent Üniversitesi olarak Avrupa Birliği destekli böylesine değerli bir bilimsel ağın yıllık toplantısına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. 40 ülkeden uzmanların katılımıyla gerçekleşen bu buluşmanın; bilgi paylaşımına, yeni araştırma olanaklarının gelişmesine ve toplum sağlığını önceleyen sürdürülebilir projelere katkı sunacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştüren ulusal ve uluslararası iş birliklerini desteklemeye devam edecektir."

'ERKEN TANI FARKINDALIĞI TOPLUM TEMELLİ YAKLAŞIMLARLA GÜÇLENİR'

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Funda Eren ise sağlık bilimleri alanında uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kanser taramaları ve erken tanı süreçleri, yalnızca klinik uygulamalarla değil; eğitim, farkındalık, toplum katılımı ve sağlık sistemlerinin koordineli çalışmasıyla güçlenmektedir. Medi-CaSE toplantısı, farklı ülkelerden uzmanların deneyimlerini paylaşması ve ortak çözüm modelleri geliştirmesi açısından son derece kıymetli bir platform oluşturdu. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, toplum sağlığını önceleyen bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmayı ve bu alandaki uluslararası iş birliklerine katkı sunmayı önemsiyoruz."

'TOPLUM SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN BU DEĞERLİ ORGANİZASYONUN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Toplantının organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Yurt, Medi-CaSE projesinin kanserle mücadelede ortak bilgi üretimi ve toplum temelli uygulamaların güçlendirilmesi açısından önemli bir yapı sunduğunu belirtti.

Yurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kanserle mücadelede erken tanı ve toplum temelli sağlık yaklaşımları büyük önem taşımaktadır. Kanser taramalarının yaygınlaştırılması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve risk altındaki bireylere zamanında ulaşılması, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle Medi-CaSE gibi uluslararası ağlar, yalnızca bilimsel bilgi üretimine değil, toplum sağlığını geliştirecek uygulamaların ülkeler arasında paylaşılmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak, toplum sağlığını önceleyen bu değerli uluslararası organizasyonun bir parçası olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Toplantı boyunca farklı ülkelerden uzmanlar; kanser taramalarındaki güncel uygulamalar, yenilikçi tarama yöntemleri, sağlık sistemlerindeki iyi uygulama örnekleri ve geleceğe yönelik stratejik iş birliği olanakları üzerine sunumlar gerçekleştirdi. COST ağının sunduğu bilimsel networking ve araştırma fırsatları da katılımcılarla paylaşıldı.

Hibrit formatta düzenlenen organizasyonda çalışma grubu oturumları, takım çalışmaları, bilimsel sunumlar ve networking etkinlikleri gerçekleştirildi. Çevrim içi katılımcılar da oturumlara aktif olarak dahil oldu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST ağı kapsamında yürütülen Medi-CaSE projesi; kapsayıcılık, sürdürülebilir bilimsel iş birliği ve toplum sağlığını geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kanser Projesi Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
Pep Guardiola, Manchester City’den ayrılıyor Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor
TFF, yıllardır süren uygulamaya son verdi TFF, yıllardır süren uygulamaya son verdi
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:11
Lens’ten Fransa Kupası’nda tarihi şampiyonluk
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:41
Arda Güler’den Alaba’ya veda 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti
09:34
Dünya Kupası’nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
09:22
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:15
Alarmları kurun Acun Ilıcalı için bugün büyük gün
Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
08:14
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
08:01
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
00:59
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:02:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Uluslararası Kanser Projesi Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.