Unesco Şanlıurfa Müzik Şehri Lansmanı\'nda, Tusaş\'a Yönelik Terör Saldırısı Nedeniyle Müzik Dinletileri İptal Edildi

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansmanı'nda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle programda yer alan müzik dinletileri iptal edildi. Programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, terör saldırısını kınayarak üzüntülerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın 2026 UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapması hedefiyle düzenlenen Şanlıurfa Müzik Şehri Lansmanı etkinliği, Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle etkinlikte planlanan müzik dinletileri başta olmak üzere birçok program iptal edildi. Yabancı misyonlardan çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, İbrahim Tatlıses'e Müziğe Katkı Onur Ödülü verildi.

UNESCO Müzik Şehirleri kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şanlıurfa, dünya genelinde müzik şehri unvanını kazanabilmek için kendisiyle birlikte yarı finale kalan Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve da Lat (Vietnam) şehirleri ile yarışıyor. Yarışı kazanması halinde Şanlıurfa 2026 yılında dünya çağında 300 müzik şehrinin ağırlandığı UNESCO Müzik Şehirleri etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Lansman etkinliğinin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınayarak, terörün hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ve terör saldırılarından hiçbir grup veya örgütün sonuç alamayacağını söyledi. Günün erken saatlerinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki tarihi yapıları ziyaret eden Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin gelecek ayki toplantısından çıkacak kararlara bağlı olarak Şanlıurfa'daki tarihi mekanların restorasyonuna yönelik bir destekte bulunabileceğini belirtti. Yavaş, Şanlıurfa'da başkanlık ettiği Tarihi Kentler toplantısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı Encümen Toplantımızı gerçekleştirmek için bu kez güzel şehrimiz Urfa'nın ev sahipliğinde bir araya geldik. Bu kadim toprakların, tarihi ve kültürel miras bakımından her biri birer hazine niteliğinde olan şehirlerimize hayat veren siz değerli dostlar ile bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak inanın Birliğimizin yol haritasının oluşturmasında hayli önem arz ediyor.

Bildiğiniz gibi Birlik temsilcileri olarak yeni dönemimizin ilk saha ziyaretlerini geçtiğimiz günlerde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır yara alan ve hala bu yaraları sarmaya çalışan şehirlerimize yaptık. Kadim kentlerimiz Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da hem şehirlerimizin güncel durumlarını yerinde gözlemlemiş olduk hem de ilgili yetkililerimizle dayanışma içinde şehirlerimizin yararına neler yapabileceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretler bizler için çok önemli deneyimler sundu."

"Arap, Kürt, Türk, Ermeni ve Süryani kültürleriyle yoğrulan Şanlıurfa, bu çeşitliliği müziğine de yansıtıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınarken, UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansman etkinliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, UNESCO'nun dünya çapında kabul ettiği müzik şehri unvanını alarak kültürel mirasımıza bir değer daha katmış oldu. Bu önemli başarının mimarlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa, sadece medeniyetlerin buluşma noktası değil, aynı zamanda müziğin de binlerce yıllık tarihinin yazıldığı kadim bir şehir olmuştur. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi eşsiz arkeolojik alanlarla insanlık tarihine ışık tutan bu topraklar, müziğin de evrensel dilini tarihin derinliklerinden günümüze taşımıştır. Bu şehirde müzik, geçmişten bugüne bir köprü işlevi görmüş; farklı kültürlerin bir arada yaşamasına ve kaynaşmasına zemin hazırlamıştır.

Arap, Kürt, Türk, Ermeni ve Süryani kültürleriyle yoğrulan Şanlıurfa, bu çeşitliliği müziğine de yansıtarak dünyaya birçok ünlü sanatçıyı kazandırmıştır. Mükim Tahir'den Hac Nuri Hafız'a, Tenekecei Mahmut'tan Halil Hafız Uzungöl'e, Ahmet Uzungöl'den Şükrü Hafız Çadırcı ve Abdullah Balak'a, Kazancı Bedih'ten İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'ten Nuri Sesigüzel'e Şivan Perver'den Mehmet Acet'e (Aşık Sefai) kadar birçok sanatçının müzik yolculuğu bu topraklarda başlamıştır. Urfa'nın müzik kültürünün simgelerinden biri olan Sıra Geceleri, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmıştır.

Bu gelenek, müziği ustadan çırağa aktaran ve genç yeteneklere ilham veren bir kültürel mirastır. Sıra geceleri, sadece yerel bir etkinlik değil, aynı zamanda Şanlıurfa'nın müzik turizmi açısından uluslararası platformda tanınmasına da katkı sağlayan bir değerdir. UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında katılımımız, Şanlıurfa'nın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak adına büyük bir adımdır. Bu unvan, şehrimizin müziğe olan katkılarını daha geniş kitlelere ulaştıracak ve müziğin evrensel diliyle insanları bir araya getirecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu değerlerimizi koruma ve geliştirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle de UNESCO Müzik Şehri olarak Şanlıurfa'mız 2026 yılında UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için aralarında Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve da Lat (Vietnam) şehirlerinin de yer aldığı adaylarla ile yarışacak ve zengin müzik mirasımızı bu prestijli platformlarda temsil edecektir."

UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansman etkinliği, yarın, yabancı misyon temsilciliklerinden katılımcıların da yer alacağı ve kente ait tarihi dokunun tanıtılacağı bir gezi programının ardından tamamlanacak.