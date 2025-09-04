Boğaziçi'ndeki vahşette yeni görüntüler! Hiç sorgulanmadan içeri girmiş - Son Dakika
Boğaziçi'ndeki vahşette yeni görüntüler! Hiç sorgulanmadan içeri girmiş

Boğaziçi\'ndeki vahşette yeni görüntüler! Hiç sorgulanmadan içeri girmiş
04.09.2025 20:09
Boğaziçi Üniversitesi'nde eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden Ayberk Kurtuluş'un kampüse aracıyla girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Kurtuluş'tan önce gelen aracın güvenlik noktasında uzun süre beklediği, Kurtuluş'un ise iki defa herhangi bir engele takılmadan içeri girdiği görüldü.

Sarıyer'de 30 Ağustos'ta Ayberk Kurtuluş (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren Kurtuluş'un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTEDE HİLAL'İ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, aynı silahla intihar etti. Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK KAMPÜSE GİRMİŞ

Olay sonrasında, Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirerek takip ettiği iddia edildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

24 ADET SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

ARACIYLA İÇERİYE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un aracıyla kampüse girdiği anların görüntüsünü ortaya çıktı. Kurtuluş'tan önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve sorular sorulduğu görülürken, Kurtuluş'un neredeyse aracını durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (7)

  • 008294:
    suçlu bulundu gariban güvenlik 32 3 Yanıtla
  • Hakan:
    20 yaşında 24 adet suç kaydı var, ve sokaklarda 33 0 Yanıtla
    netlog321:
    akp türkiyesi 3 2
  • Halim Yetkin:
    güvenlik birimlerin hepsi sorgulanmali 13 10 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    e tabi bir tek kayyum reltor istemiyoruz diye protesto eden ogrencilerin girisi yasaklaniyor 3 2 Yanıtla
  • zxvvqhrsxw:
    kesinlikle kimseyi savunmuyorum ama çoğu üniversitede içeriye yabancı (üniversite öğrencisi olmayan biri) girerken üst araması zaten yapilmiyor. 1 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
