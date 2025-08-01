Üniversiteli Arkadaşlar Oyunu Piyasaya Çıkarmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Üniversiteli Arkadaşlar Oyunu Piyasaya Çıkarmaya Hazırlanıyor

Üniversiteli Arkadaşlar Oyunu Piyasaya Çıkarmaya Hazırlanıyor
01.08.2025 10:52
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Beş arkadaş, TÜBİTAK desteğiyle vahşi batı temalı oyunlarını bu yıl piyasaya sunacak.

ÜNİVERSİTELİ beş arkadaş dönem ödevi için tasarladıkları oyunu TÜBİTAK'tan aldıkları hibeyle kurdukları stüdyoda bilgisayar oyununa dönüştürdü. Dijital oyun bu yıl piyasaya çıkacak.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) dönem ödevleri için bir araya gelerek takım kuran beş genç TÜBİTAK'tan hibe desteği alarak kendi şirketlerini kurup oyun stüdyolarını açtılar. Gençlerin bir buçuk yıldır üzerinde çalıştıkları vahşi batı temalı çizgi roman tadındaki oyunları bu yıl piyasaya çıkacak. Üniversiteden mezun olmadan ilk oyunları piyasa çıkacak gençler gelecekte çok daha büyük prodüksiyonlu ve sanatsal yönü güçlü oyunlar geliştirmeyi hedefliyor.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sanal dünyanın en büyük ekonomik büyüklüğüne sahip alanlarından olan oyun piyasası son 10 yılda büyük bir gelişme gösterdi. PC ve mobil oyun oynayanların sayısı dünyada 2 milyarı geçti. ABD, Çin, Japonya gibi ülkeler oyun üretiminde dünyada başı çekerek pastadan en büyük payı kaparken, son yıllarda ülkemizde üretilen başarılı oyun tasarımları dikkat çekti. Üniversitelerde oyun geliştirme bölümlerinin yaygınlaşmasıyla milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşan sektörde gençlerimiz de kurdukları tasarım stüdyolarında oluşturdukları oyunları piyasaya sunuyor."

GENÇ YETENEKLER PC OYUNU HAZIRLIYOR

BAU İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 4. Sınıf öğrencileri İbrahim Öztürk, Kerem Agyol, Şevval Çeki, Ece Çınar, Beyza Abay da kendi tasarladıkları oyunu piyasa sunmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK'tan aldıkları hibe destekle Retro Zero Games'i kuran gençler, Beyoğlu'nda açtıkları stüdyolarında bu yıl piyasaya çıkacak PC oyunlarını tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Ekibin kurucularından ve oyunun genel yönetmenliğini yapan İbrahim Öztürk, nasıl bir araya geldiklerini ve hedeflerini anlattı:

SINAV EKİBİ, OYUN İÇİN KENETLENDİ

"Üniversitede 3. dönem final sınavlarımızdan biri 'Game Jam' yarışması şeklinde olacaktı. Bir ekip kurarak 48 saat içerisinde bir oyun geliştirmemiz gerekiyordu. Beş kişi bir ekip oluşturduk. Kısa sürede güzel bir çalışma yaptık. Orada tasarladığımız oyunu, gelişmiş bir bilgisayar oyununa dönüştürme fikri oluştu. Nasıl yapacağınızı araştırdık. Bir stüdyo kurmamız gerekiyordu. Projemizi oluşturarak hibe desteği için TÜBİTAK'a başvurduk. Oradan aldığımız destek ve kendi imkanlarımızla stüdyomuzu kurduk.

VAHŞİ BATIDA GEÇEN ÇİZGİ ROMAN TARZINDA PC OYUNU

Bullet-Ballet adını verdiğimiz oyunumuz vahşi batıda geçen bir aksiyon FPS oyunudur. Oyunumuz kayıp bir baba ve onu arayan oğlunun hikayesi üzerine kurulu. Çizgi roman esintili oyunumuzun çatısını ve önemli bir kısmını tamamladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığımız çalışmaların ardından bu yıl oyun tutkunlarının beğenisine sunacağız.

SANATSAL ÇALIŞMA ARZUSU PC'YE YÖNLENDİRDİ

Geliştirdiğimiz oyunu PC için tasarladık. Son iki yılda bilgisayar oyunlarında önemli gelişmeler oldu. İnsanlar mobilden bilgisayar oyunlarına geçmeye başladı. Bizim PC oyunu tasarlamamızın sebeplerinden biri bu ama asıl sebebimiz bu çalışmaların sanatsal yönünün çok daha güçlü olması. Bilgisayar oyunu hazırlarken daha fazla sanatsal tatmin yaşıyoruz, bundan da büyük keyif alıyoruz. Hikayesi, kurgusu, çizilen karakterler, mekan tasarımları, ses, müzik, efektler hepsinin üretimi yaratıcılık yönlerimizi de öne çıkaran daha keyifli bir süreç.

YORUCU GEÇEN GÜNLERİN ARDINDAN EKİP GENİŞLEDİ

Dünyada herkesin ulaşabileceği bir oyun için çalışıyoruz, grafiklerin, akışkanlığın, hikayenin her şeyin çok iyi olmasını istiyoruz. Okul ve dersler devam ederken bir yandan da oyun için çalışmak gerçekten çok zor oldu. Özellikle uykusuz geceler ve yoğun geçen günlerin ardından ekibimize yeni arkadaşlarımız da katıldı. Ramazan Koca, Kunter Çalışkan, Arya Gürses, Fatih Kavaklı ve Barbaros Korsan Sünbül'ün de gelmesiyle daha yükümüzü biraz paylaştırdık."

ÖĞRENCİLERİYLE GURUR DUYUYOR

Üniversiteli girişimcilerinin hocası BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek "Ülkemizde dijital oyun tasarımı lisans bölümleri sayesinde gençlerin sadece oyuncu olmaktan çıkarak, sektör içerisinde oyun üreticisi haline gelmelerinin önü açıldı. Hayat boyu tutkuyla yapabilecekleri bir mesleğe yönelme imkanı oldu. Dünyanın en büyük yaratıcı endüstrisinde çalışarak gerek kendi girişimleri gerek yetenekleri ile yepyeni dünyalar kurgulayabiliyor, yeni etkileşim biçimleri geliştirebiliyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi olarak öncülüğünü yaptığımız bu alanda, öğrencilerimizin başarılarını görmek ve onların daha okurken üretimlerini profesyonel girişimlere dönüştürmelerine şahit olmak ayrıca büyük gurur veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Hibe Desteği, Teknoloji, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli Arkadaşlar Oyunu Piyasaya Çıkarmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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