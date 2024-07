Üniversiteli motokurye Ata\'yı öldüren sanığa 24 yıl hapis, azmettirdiği ileri sürülen babasına beraat (2)

Güncel

'BERAAT ETMESİNDEN ÜZGÜNÜZ'

Akman ailesinin avukatlarından Özden Başak, "Bir önceki duruşma çıkışında da söylemiştim. Bu canilere verilecek hiçbir ceza bizim kaybımızı geri getirmiyor. Sayın mahkemenin katil hakkında herhangi bir indirim uygulamadan en üst hattan ceza vermesi bir hukukçu olarak bu mevcut konjonktürde bizi tatmin ediyor. Fakat azmettiren olduğu çok ortada olan birinin beraat etmesinden dolayı çok üzgünüz. Bununla alakalı hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

'DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR'

Akman ailesinin avukatlarında İbrahim Erenci ise öfkeyle ve hamasetle konuşmadığını ancak bu kararı asla ve zinhar kabul etmediklerini belirtti. Bu davayla ilgili gidilebilecek her yere aileyle gideceklerini kaydeden Avukat Erenci, "Bunun için de Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Öyle bir şey düşünün ki evden çıkıyorsunuz ve hiç tanımadığınız, oturup bir bardak çay bile içmeyeceğiniz biri gelip sizi 25 bıçak darbesiyle öldürüyor ve buna azmettirdiği açık olan bir baba var. 24 yıl katile ceza veriliyor ve bu 24 yılda muhtemelen benim hukuki bilgimle konuşuyorum. İstinafta 12 yıldan fazla verilemez diyerek bozup gönderilecek. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. Sayın mahkemeye duruşma esnasında da hukuk yaratmaları gerektiğini söyledim. Ama maalesef bu mümkün olmadı. Heyet sabırla herkesi dinledi ama verdiği karar amiyane olacak ama daha fare doğurmuştur. Böyle bir karar olmaz. Bu karar kabul edilebilir bir karar değildir. Bu karar kim ne derse desin bizim bir hukuk devleti olmaktan çok kanun devleti olduğumuzun delili sayılıyor. 'Kanun böyle diyor, yapacak bir şey yok' şeklindeki bir gerekçeyi asla ve zinhar kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'AZMETTİRME İÇİN NE İSTENİYOR'

Avukat Erenci şöyle devam etti:

"Mahkeme heyeti, azmettirme konusunda yaklaşık 11 tanık dinlendi. Hepsi aynı cümleleri kullandı. ve azmettirdiği çocuğu, 'Ben bir çocuk yetiştirdim. Ben mermi gibi bir çocuk yetiştirdim. O evin önünde bir olay yapacağım. Bütün Balıkesir bunu duyacak' dediğini tanıklar belirtmiş olmasına rağmen, daha ne isteniyor? Eldeki mevcut delil durumuna göre azmettirmenin sabit olduğu, sübut kazandığını düşünüyoruz. Bu konuda mahkemenin değerlendirmesine bu yönüyle katılmıyoruz. İlk duruşmadan 1 gün önce, baba-oğul 10 dakika 33 saniye görüşüyorlar cezaevinden cezaevine. Ne konuştular sizce? Firma kontrolünde olduğu için telefon görüşmeleri kayıt alınamamışmış. İçeriğini bilmiyoruz yani. Biz biliyoruz. İçeriği ne olabilir? Şunu söyle. Bunu söyleme. Mahkemede pişmanız bile demediler. Üzgünüz bile demediler. Sonuna kadar gideceğiz."

Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman da hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirtip, "Bütün tanıkların ifadesi dikkate alınmaksızın 'Azmettirmeyle ilgili yeterli kanıt bulunamamıştır' diyerek sanığın beraatine karar verilmesini gönlüm, yüreğim, ciğerim kabul etmiyor. Tahmin ediyorum benimle beraber bütün Türk halkı da bunu kabul etmeyecektir. O nedenle kabul etmediğimiz bu konuyla ilgili avukatımızın da söylemiş olduğu gibi, bugüne kadar fedakarlık yapmakla geçti ömrümüz, bundan sonra da bu dava için her türlü fedakarlık yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'CEZA İNFAZ YAASI DERHAL DEĞİŞMELİ'

Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Anne Akman, "Kameralar sadece beni görüyor Ata'ya bakın. Ata her yerde. Hepinizin gözünün içinde. Ata her yerde. Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Gerekçeli kararı Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'na gönderdi. Yani onlar da bu kararı vermekten mutlu değil. Vicdanen azap çekiyorlar. Ceza, infaz, yasaları derhal değişmeli. Burada anayasal bir suç işleniyor. Suçu ve suçluyu övmek. Suç cinayet, suçluya verilen bu ceza, azmettiriciye verilen bu ceza da suçluyu övmektir. Bu sadece insanlara karşı değil, bu Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı işlenmiş bir suçtur. Bu ülkede azmettiricilik bir suçtur. Can almak suçtur, katillik suçtur. Ata her yerde. Atayı görüyorsunuz. Daha Ata'yı çok göreceksiniz. AYM'de göreceksiniz. AHİM'de göreceksiniz. Dünyanın her yerinde göreceksiniz. Çünkü Ata'nın sadece Türkiye'de sevenleri yok. Sevmek yürektedir. ve herkeste görüyorum ki, gördüğüm ya da görmediğim herkeste yürek var."

'UMARIM İSTİNAF MAHKEMESİ'NDE GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILIR'

Akman Ailesi'ne destek için duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse şahsi görüşüm verilen kararın kamuoyunu tatmin etmediği yönünde. Her ne kadar hapis cezası alsa da azmettirdiği düşünülen babasının beraat etmesi, daha doğrusu tahliye edilmesi kamu vicdanını yaralamıştır. Bütün duruşma süresince özellikle bugünkü celsede hem yürekleri parçalayan manzaralara, hem de sanıkların ifadelerinde nefret ve acı duygularını yaşadık. Umarım gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kolluk kuvvetlerimiz, gerekli önleyici tedbirleri alarak, bu tip cinayetlerin bundan sonra tekrarlanmasını önleyecek, sokaklarımızda gençlerimizin, kadınlarımızın serbest bir şekilde dolaşmasına imkan tanınacak. Bir olay düşünün ki, sanıklar tarafından kesinlikle tanınmayan Ata Emre Akman sadece kendi bütçesine katkı sağlamak için bir restoran zincirinde çalışıyor, motokurye olarak çalışıyor, siparişi götürüyor ve evin önünde hiç tanımadığı bir kişi tarafından hunharca 25 bıçak darbesiyle katlediliyor. Bu dava bence bundan sonraki süreçte bir emsal olmalıydı. Fakat bu emsal, bu caydırcılık birinci derece mahkeme tarafından yerine getirilemedi. Umarım istinaf mahkemesinde gerekli düzenlemeler yapılır, adalet tecelli eder" dedi.

