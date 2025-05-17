Uraloğlu: Yapay Zekaya Güvenmeyiz - Son Dakika
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Uraloğlu: Yapay Zekaya Güvenmeyiz

Uraloğlu: Yapay Zekaya Güvenmeyiz

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yapay zekanın dikkatli kullanılacağını ve mantık süzgecinden geçirileceğini belirtti.

17.05.2025 21:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Biz yapay zekanın her şeyine asla güvenmeyeceğiz. Ondan istediğimiz gibi yararlanacağız ama mutlaka bir mantık süzgecinden geçirmeliyiz" dedi.

Fatih'te, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi' programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldı. Programa Uraloğlu'nun yanı sıra MTTB Başkanı Tahsin Başarı ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, "Ülke nüfusuna oranla sosyal medya kullanan en yüksek ülkeyiz. Normal sıralamada 5'inci, 6'ıncı sıralamadayız. Bunları kullanmaya devam edeceğiz. Bunları belli bir disiplin altına almamız gerekir. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle muhakemeye yeteneği gelişmemiş olan çocuklarımızın bu mecralarda zehirlenmesinin önüne geçme noktasında çalışmamız var. 13 ile 16 yaş arasındaki bir evladımız kullanacaksa ailesinin izni olsun. 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Araç sayımız 32 milyonu geçti. Ortalama hızımız da yaklaşık 90 kilometreye gelmiş durumda. Ülkemizdeki en yoğun güzergahlardan ki otoyol çalışmalarımızı bitirdik. Yaklaşık 3 bin 800 kilometre. Yapımı devam eden Çanakkale'de, Ankara'da, Antalya, Alanya'da, Mersin'de ve Hatay'da işlerimiz var aynı zamanda İstanbul'da. Biz 8 bin 500 km ağını çıkardığımızda Türkiye'nin otoyol ihtiyacını genel anlamda görmüş olacağız. Şu anda Ankara, İstanbul arasında bir devlet yolu var. Bir otoyolu var. Eskişehir Bilecik üzerinden geçen hızlı trenimiz var. Biz bir 10 yıl sonra bunların yetmeyeceğini öngörüyoruz. O zaman biz diyoruz ki alternatif ulaşım araçlarını da buraya koymamız gerekir. Bir tanesi Ankara ile İstanbul arasında buradan Ankara'ya kara yoluyla giderken Kuzey Marmara yolunu kullanıp da Akyazı'da tekrar eski otoyola giriyoruz sanki şehir içine girmiş gibi hissediyoruz. Tam bu proje onun önünden geçme gibi Akyazı'dan Ankara'ya giden bir otoyol projesi üzerinde çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

'SÜPER HIZLI TRENİ PROJELENDİRİYORUZ'

Ankara - İstanbul arasında hizmet vermesi planlanan süper hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol yetmeyecek. Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara-İstanbul'u sadece 80 dakikada seyahat etmiş olacağız. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Ankara'dan İzmir'e gidecek olan 505 kilometre bununla devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene sonuna kadar Afyon'a sonraki sene sonuna kadar da iddialı olmakla beraber İzmir'e varabilmeyi umuyoruz. Yine İstanbul'dan biraz önce bahsettiğim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan 'Kuzey Demir Yolu Projesi' bu sene inşallah ihalesini yaparak ona başlamış olacağız. Yani Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı, Sapanca'ya kadar bütün İstanbul'un kuzeyini yeni bir demir yolu, hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız" dedi.

'YAPACAĞIMIZ TREN HATTI 2053 HEDEFİDİR'

Uraloğlu, "Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir. Bahsettiğim 28 bin 530 bin kilometrelik demir yolu haritasıdır. 48 saatte bütün Türkiye'yi dolaşabileceksiniz. İstanbul'a daha fazla hizmet etmekteyiz. Yaklaşık 162 kilometre raylı sistem İstanbul'a kazandırdık. 26 kilometre de devam ediyor. İstanbul'da bunlar bittiğinde 380-400 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul'da biz ulaşımı, genel olarak birinci problem olmaktan çıkarmak istiyorsak 1004 kilometreye ihtiyacımız var, 400'ünü yaptık. 600 kilometre daha yapılması lazım" şeklinde konuştu.

'ÜLKE NÜFUSUNA ORANLA SOSYAL MEDYA KULLANAN EN YÜKSEK ÜLKEYİZ'

Uraloğlu, "Ülke nüfusuna oranla sosyal medya kullanan en yüksek ülkeyiz. Normal sıralamada 5'inci, 6'ıncı sıralamadayız. Bunları kullanmaya devam edeceğiz. Bunları belli bir disiplin altına almamız gerekir. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle muhakemeye yeteneği yeterince gelişmemiş olan çocuklarımızın bu mecralarda zehirlenmesinin önüne geçme noktasında bir çalışmamız var. İnşallah onu da hayata geçireceğiz. Ne düşünüyoruz. 13 ile 16 yaş arasındaki bir evladımız kullanacaksa ailesinin izni olsun. 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin" dedi.

'17 MİLYON IP ADRESİNİ HER GÜN DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORUZ'

Uraloğlu, "Yasal olmayan hiçbir VPN'nin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Buraların üst seviye korumamız gerekiyor. Dünyada bu anlamda rol model ülke konumundayız. 17 milyon IP adresini her gün düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yapay zeka büyük veriye uğraşır, oradan yeni şeyler öğrenir. Yazılımın gücü kadar kullanır. Biz bundan yararlanacağız ama yapay zeka ırkçılık yapıyor mu, cinsiyet ayrımı yapıyor mu? Yapay zeka halüsinasyon görüyor mu evet onu da görüyor. Biz yapay zekanın her şeyine asla güvenmeyeceğiz. Ondan istediğimiz gibi yararlanacağız ama mutlaka bir mantık süzgecinden geçirmeliyiz. Yapay zekaya siz duygu yükleyemezsiniz. Siz ona sevgi yükleyemezsiniz. Ondan yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Abdülkadir Uraloğlu, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uraloğlu: Yapay Zekaya Güvenmeyiz - Son Dakika

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