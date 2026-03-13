Uşak'ın Zini Hamursuzu: Eşsiz Bir Tatlı - Son Dakika
Uşak'ın Zini Hamursuzu: Eşsiz Bir Tatlı

13.03.2026 11:27
Uşak'ın Ulubey ilçesine özgü zini hamursuzu, geleneksel ve lezzetli bir tatlı olarak tanıtıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesine özgü şerbetsiz bir tatlı olan zini hamursuzu, baklavayı anımsatan dilimleme şekliyle sofraları süslüyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Uşak'ın Ulubey ilçesine özgü zini hamursuzu tatlısının yapımı anlatıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2025 yılında coğrafi işaretle tescillenen tatlı, sinide (üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi) yapıldığı için yöre ağzıyla "zini", çok ince hamurlardan yapıldığı için "hamursuz" ismini alıyor.

İlçenin bazı köylerinde bayramlarda, asker yemeklerinde ve önemli misafirleri ağırlamada yapılan tatlı, kız isteme merasimlerinde de tercih ediliyor.

Zini hamursuzu tarifini AA muhabirine anlatan, Ulubey Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçılık yapan Arzu Özkur Çoruk, tatlının ilçeyle özdeşleştiğini söyledi.

Tatlının şerbetsiz yapıldığını vurgulayan Çoruk, lezzetini içindeki toz şeker, haşhaş ve susam ezmesinden aldığını belirtti.

Tatlıdaki en önemli unsurun yufkaların çok ince açılması olduğunu ifade eden Çoruk, "Zini hamursuzu yıllardan beri süregelen geleneksel bir şerbetsiz tatlımız. Bu bizim sadece Ulubey ilçesine özgü bir tatlımızdır. Atalarımızdan, kök ailelerden gelen bir tatlıdır. Tatlının en önemli noktalarından biri yufkalarının çok ince olması, ağır ağır pişmesi. Bunun için de fırının ağzını tamamen kapatmıyoruz." dedi.

Zini hamursuzu için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (80 dilimlik bir sini için)

9 su bardağı un1 çay kaşığı tuz1 paket kuru maya1 litre suYarım litre sıvı yağ1 kilogram siyah haşhaş500 gram susam ezmesi9 su bardağı toz şeker2 paket kabartma tozu1 litre suYapılışı

Hamur

1. 9 su bardağı un, hamur yoğurulabilecek bir kaba konulur, üzerine 1 çay kaşığı tuz ve 1 paket kuru maya eklenir.

2. Kabın içindeki malzemelerin içerisine 1 litre suyun yarısını ekledikten sonra yoğurmaya başlanır.

3. Hamur bir kulak memesi yumuşaklığı kıvamını alıncaya kadar su eklemeye ve yoğurmaya devam edilir.

4. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra üzeri bir bezle örtülerek mayalanması için 10 dakikalık beklemeye bırakılır.

İç harç

1. Derin bir kaba siyah haşhaş, susam ezmesi, toz şeker ve kabartma tozu konulduktan sonra üzerine suyu eklenir.

2. Toz şeker eriyene kadar mikser yardımıyla karıştırılır.

Zini hamursuzu

1. Tüm malzemeler tamamlandıktan sonra, hazırlanan hamur 13 eşit parçaya bölünür.

2. Tepsinin tabanı bir fırça yardımıyla tamamen sıvı yağ ile yağlanır.

3. Eşit parçaya bölünen hamurlar ince birer yufka şeklinde açılır.

4. İlk yufkayı tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri fırça yardımıyla tamamen yağlanır.

5. İkinci yufkada da aynı yağlama işlemi yapılır.

6. Tepsiye konulan üçüncü yufkanın üzerine ise hazırlanan iç harçtan 3 yemek kepçesi dökülür ve fırça yardımıyla yaydıktan sonra üzerine bir avucun yarısı kadar toz şeker eklenir.

7. 11. yufkaya kadar bu işlemi yapmaya devam edilir.

8. 12. ve 13. yufkada ise ilk başta yapılan yağlama işlemi yapılır.

9. Tamamlanan zini hamursuzu baklava dilimi şeklinde kesildikten sonra 120 derecelik fırında 45 dakika pişmeye bırakılır.

Kaynak: AA

