Vali Atay: 'Sözde komutanları' hain planları için askeri birlikleri harekete geçirdi

Vali Atay: "Özellikle ifade ediyorum 'sözde komutanları' hain planları için askeri birlikleri harekete geçirdi"

ŞIRNAK - Şırnak'ta 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşların ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerlerinin taşıdığı 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğindeki yürüyüş, Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Bazı vatandaşlar evlerin balkonlarına Türk bayrağı asarak, yürüyüşe destek verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusu'nda taşınan Türk bayrağı, sporcular tarafından Vali Cevdet Atay'a teslim edildi.

Vali Atay, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlara rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin vatanına milli iradesine sahip çıkmak için meydanlara akın ettiğini ifade eden Atay, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz, vatanına, milli iradesine sahip çıkmak için meydanlara akın ettiler. Hainlerin milletimize yönelttiği tanklara, mermilere canlarını siper ettiler ve bu hain darbe girişimini millet olarak önlediler. Allah milletimizden razı olsun. 15 Temmuz hain darbe girişimi, en alçak ve en karanlık saldırılardan biri olarak tarihimizde yerini alırken, o karanlık gece, aziz milletimizin zaferiyle bir kahramanlık destanına dönüştü.

Milletimiz genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle; ülkesi ve bayrağı için o gece canlarını hiçe saydılar. Yani 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "milletin zaferi" olarak tarihe geçti. Payelerin en yücesi olan şehadete yürümekten asla çekinmeyen aziz milletimiz, o karanlık gecede hiç kimsenin bize esaret gömleğini giydiremeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. 15 Temmuz'da milli iradenin zaferi ile yedi düvele bu hakikat bir kez daha hatırlatıldı.

Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren birçok önemli olay vardı ve kritik anlardan biri de burada, Şırnak'ta yaşandı. O gece, devletin her kademesine gizli emelleri için sızan Fetullahçı Terör Örgütünün sözde komutanları, bakın bunu özellikle ifade ediyorum "sözde komutanları" hain planları için askeri birlikleri harekete geçirerek Şerafettin Elçi Havalimanına doğru yola çıkardılar. Birliğin amacı havalimanına geçip oradan Ankara ve İstanbul'a ulaşmaktı. Ancak bilmedikleri şey, kıymetli hemşerilerimizin, buradaki Şırnaklı hemşerilerimizin cesaretiydi. Burada Şırnak'ın cesur insanları ile beraber milletinin ve devletin emrinde olan vatansever Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, vatansever Jandarma personelleri, vatansever Emniyet personeli, korucularımız ile beraber buradaki cesur vatandaşlarımız ile beraber onların kirli oyunlarını bozdular. Darbeciler, beklenmedik direnişle karşılaşıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Şırnak halkının bu direnişi, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden bir tanesidir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi nöbeti için alan gelen Şırnaklı vatandaşlardan Kıymet Cavlak, 15 Temmuz'da yürütülen hendek-barikat operasyonları sırasında Şırnak'ta olduğunu ve Çakırsöğüt Komando Tugay'ı emrinde olan FETÖ'cü askerlerin yaptıklarına şahit olduğunu söyledi. Cavlak, "15 Temmuz bizim için milli direnişin şaha kalktığı gündür. 15 Temmuz FETÖ'cülerin veya PKK'lıların bizi yıldıramayacağı bir gündür. O gün, yasak sürecinde Şırnak'taydım. An be an o günü yaşadım. Şırnak'ta o üniformaların arkasına geçip, Şırnak'ı, polisleri, askerlerimize bir tür oyunlar oynak istedi. Ama hiçbir şekilde halk buna fırsat vermedi.

İstanbul köprüde olduğu gibi, namaz kılıp tankların önüne geçen ablamız gibi, Cizre'de köprüde tankın üstüne çıkan Hatice gibi. Bizi FETÖ'cüler, FETÖ kılıflı teröristler Şerife Bacıları, Nene Hatunları düşünmedi. Bizi hiç hesaba katmadılar. O gün milli bir direnişin bileşimiydi. O geceyi, o günü hiçbir zaman yaşamamak üzere sokaklarda bekledik. Anbean olayın takipçisi olan askerlerimiz, polislerimiz hiçbir teröre fırsat vermedi" ifadelerini kullandı.

Programa, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, siyasi parti temsilciler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile kamu kurumları amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.