Vali Çelik'ten Yüksekova ve Çukurca'ya veda ziyareti
Vali Çelik'ten Yüksekova ve Çukurca'ya veda ziyareti

Vali Çelik\'ten Yüksekova ve Çukurca\'ya veda ziyareti
22.02.2026 15:59
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcılığı görevine atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ve Yüksekova ilçelerine veda ziyareti yaptı. İlk veda ziyaretini Çukurca'ya gerçekleştiren Çelik, daha sonra Yüksekova'ya geldi. Vali Çelik, ilçe kaymakamlığı önünde Kaymakam Mustafa Akın, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Çelik'e; İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti. Kaymakamlık binası önünde bekleyenlerle vedalaşan Vali Çelik, Hakkari'de görev yaptığı süre içerisinde halkla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.

'YÜKSEKOVA'YI 78 KEZ ZİYARET ETTİM'

Vali Çelik, "Köyüne gittiğim muhtarlarım burada. O köylerde yaşayan büyüklerimizin elini öptük. Selamlaşamadığımız, helalleşemediğimiz kardeşlerime de selam götürün. Görevim süresince Yüksekova'yı 78 kez ziyaret ettim. İlçeye bağlı köy ve mahalleleri ziyaret ettim. Ziyaret ettiğim her yerde vatandaşlarla temasımda iyilik ve samimiyet gördüm. El sıkıştığımızda, göz göze geldiğimizde hep iyilik gördüm. Rabb'im bu coğrafyayı, bu şehri, Yüksekova'mızı, Hakkari'mizi, Şemdinli'yi, Çukurca'yı ve Derecik'i kötülüklerden korusun" dedi.

'GÖNÜL BAĞIMIZ BURADA'

Kendisini Hakkarili olarak gördüğünü belirten Çelik, "Halayda oldum, acınızla beraber oldum. Rahatsızlandığımda onlarca insan aradı, dua etti. Şimdi fiziken ayrılıyoruz. Ama gönül bağımız burada. Yeni görevinde de Hakkari ve Yüksekova için çalışmaya devam edeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara'da, kente dair her talebin takipçisi olacağım. Ankara'da bir eviniz, bir kardeşiniz var. Kapım, gönlüm ve telefonum 24 saat açık. Mesaj atarsanız, mutlaka dönüş yaparım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Ali Çelik, Çukurca, Valilik, Güncel, Son Dakika

