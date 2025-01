Vali Ustaoğlu'ndan Yaralı Öğrencilere Karneler

Güncel

Vali Ustaoğlu servis kazasında yaralanan öğrencilerin karnesini hasta yatağında teslim etti

Balıkesir'de 196 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

BALIKESİR - Balıkesir'de 196 bin 523 öğrenci yarıyıl karne sevinci yaşadı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı karne töreni Pamukçu İlkokulu'nda yapıldı. Pamukçu İlkokulu öğrencisi Esma Çetin ve uzun süre yoğun bakımda kalan Buğlem Kaplan'da dahil toplam 10 öğrenciye rahatsızlığı sebebiyle karnelerini Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri, Çiçekpınar köyüne giderek evinde hasta yataklarında karnelerini ve karne hediyelerini teslim etti.

Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne töreni Altıeylül İlçesi Pamukçu İlk okulunda yapıldı. Karne törenine Vali İsmail Ustaoğlı AK Parti Milletvekli ve MYK üyesi Belgin Uygur, Altıeylül ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Pamukçulu öğrenci velileri de törene katıldı. Karne alan öğrencilerin memnuniyeti görülmeye değerdi.

Karne töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, "Balıkesir genelinde ve Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim öğretim sezonumuzun ilk dönemini tamamlıyoruz. Bu vesileyle bugün Pamukçu ilkokulumuza biz ziyaret gerçekleştirip öğrencilerimizin heyecanını ortak olduk. Biraz önce sizlerin de malumu üzere karnelerini kendilerine verdik. Tabi Pamukçu ilkokulumuz bizim maalesef şimdi bir süre önce bir Nergiz mahallemizden buraya öğrencileri taşıyan servis aracımızın kaza yapması sonucu biliyorsunuz burada öğrencilerimiz yaralanmıştı. Hepimizi derinden üzerin bir olay yaşamıştık. Bugün hem bu öğrencilerimizin heyecanına ortak olalım hem de onların karne töreninde beraber olalım diye arkadaşlarımızla beraber bu okulumuza bir ziyaret gerçekleştirdik. Tabi şu an evde olan hala henüz tedavisi devam eden öğrencilerimiz var. Şimdi onlara

da bir uğrayıp hem geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Hem de karnelerini evlerinde vereceğiz. Değerli arkadaşlar Balıkesir genelinde 196 bin 523 öğrencimiz bugün inşallah sömestr tatiline giriyor. Bugün onların her birinin karneleri dağıtılacak. Bununla birlikte bizim yine 16 bin 17 öğretmenimiz mevcut, yine bin 27 okulumuzda bugün karne tören gerçekleşiyor. Yani kısacası biz sizler aracılığıyla da inşallah öğrencilerimizin öğretmenlerimizin bu on beş günlük süreyi güzel bir şekilde değerlendirip ikinci eğitimi öğretim dönemine güzel bir heyecanla başlamalarını temenni ediyoruz. Buradan velilerimize de sesleniyoruz. Bu on beş günlük süre içerisinde hem öğrencilerimizle beraber olup onlara moral ve motivasyon olarak onlara destek verip güzel bir tatil geçirerek ikinci eğitimi öğretim dönemine güzel bir şekilde başlamış olurlar diyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.

Servis kazasında yaralanan Çiçekpınar'da okuyan ve Pamukçu'ya gelirken yaşanan trafik kazasında yaralanan 10 öğrenciyi kırsal mahallede kalan yaralı öğrencilere Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri Esma Çetin, Buğlem Kaplan dahil olmak üzere karneleri ve hediyelerini teslim edildi. Vali Ustaoğlu ve öğrencilerin aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.