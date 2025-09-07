Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı

Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
07.09.2025 14:59  Güncelleme: 10:22
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret ettiği belirlenen S.Ç., tatil için bulunduğu Antalya'daki otelde gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen S.Ç. (50), tatil için bulunduğu Antalya'da gözaltına alındı.

SİBER POLİS TAKİBİYLE YAKALANDI

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "@FoReVeR1903_" adlı kullanıcı hesabından yapılan paylaşımı takibe aldı. Söz konusu hesap üzerinden "Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayan S.Ç.'nin, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Valiye Sosyal Medyadan Hakaret Eden Şahıs Antalya'da Gözaltına Alındı

OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin İstanbul Pendik'te ikamet ettiği, ancak tatil için Antalya'ya geldiği belirlendi. Polis ekipleri, S.Ç.'yi konakladığı otelde gözaltına aldı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

