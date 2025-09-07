Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen S.Ç. (50), tatil için bulunduğu Antalya'da gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "@FoReVeR1903_" adlı kullanıcı hesabından yapılan paylaşımı takibe aldı. Söz konusu hesap üzerinden "Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayan S.Ç.'nin, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.
Şüphelinin İstanbul Pendik'te ikamet ettiği, ancak tatil için Antalya'ya geldiği belirlendi. Polis ekipleri, S.Ç.'yi konakladığı otelde gözaltına aldı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı - Son Dakika
