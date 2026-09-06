Van'daki Akdamar Adası'nda 14. ayin yapıldı; Patrik Maşalyan barış için dua etti - Son Dakika
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Van'daki Akdamar Adası'nda 14. ayin yapıldı; Patrik Maşalyan barış için dua etti

Van\'daki Akdamar Adası\'nda 14. ayin yapıldı; Patrik Maşalyan barış için dua etti
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Van'daki Akdamar Adası'nda 14. ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ayinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi ve halkların kardeşliği için dua ettiklerini belirterek, "Bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyorlar" dedi. Ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Akdamar Adası'ndaki ayine katılan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi ve halkların kardeşliği için dua ettiklerini belirterek, "Çünkü bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyorlar. Bu barış, bu topraklara ve bu halklara gelsin" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası, bugün 14'üncü ayine tanıklık etti. Ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Krikor Damadyan ve Rahip Harutyun Damadyan ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Amerika Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ayine katılanların dünyanın farklı bölgelerinden geldiğini belirterek, bu ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

"DÜNYANIN BARIŞI İÇİN DUA ETTİK"

Patrik Maşalyan, konuşmasında barış ve kardeşlik vurgusu yaparak, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesinin önemine dikkati çekti. Maşalyan, şöyle konuştu:

"Bu yıl da Allah'a şükür hacılarımız çoktu. Dünyanın her tarafından gelmişlerdi; Amerika'dan, Avrupa'dan, Ermenistan'dan, İran'dan... Bu ilgi bizleri sevindiriyor. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gel­dik, gönendik, geri dönüyoruz. Öyle ki barış ve esenlik olsun. Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi, halkların kardeşliği; tüm bunlar bu ülkede yaşayan herkesin gönülden temennisi. Biz de bu temennileri Yüce Allah'a dualarımızda, ayinimizde yükselttik. Dünyanın barışı, insanlığın kardeşliği için dua ettik. Özel bir dua yüreğimizde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesiydi. Çünkü bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyorlar. Öyle ki Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu barış bu topraklara ve bu halklara gelsin. Hep birlikte bu dünya, Tanrı'nın önümüze kurduğu güzel bir sofraya dönüşsün."

"DOSTLUK ÖNEMLİ ŞEY"

Ayine katılmak üzere İstanbul'dan gelen Alex Akınoğlu ise Van'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İstanbul'dan geldim. Çok güzel bir duygu. Harika bir yer. Uzun yıllardır hayal ettiğim bir şey gerçekleşti ve buraya geldim. Çok önemli bir şey. Böyle kardeşlik, barış, dostluk çok önemli şeyler. İnsanları çok güzel. Doğa çok güzel. Her şey çok güzel" diye konuştu.

ABD'nin Florida eyaletinden Van'a ilk kez gelen Cana Kucyan da kentte bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, "İnsanlar çok iyi, memnunuz. Bizim nenelerimizin, dedelerimizin hayatları bu taraflarda geçmiş. Bize çok yakın geliyor. Bizim evimiz buradadır. O çeşit biliyorum. Çok çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

"VAN'A BAYILDIK"

İstanbul'dan Akdamar'ı ziyarete gelen Şuşan Sivaslıoğlu, bugün kendileri için çok özel olduğunu belirterek, ayinin saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleştirilmesini diledi.

Sivaslıoğlu, "İstanbulluyum. Adamızı ziyarete geldik. Bugün bizim için çok özel bir gün. Umarım saygı ve sevgi çerçevesinde ayinimizi gerçekleştireceğiz. Dualarımızı edeceğiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Van'a bayıldık. Harika. Edremit, Gevaş muhteşem yerler. Umarım her yeri koruma altında tutarsınız. Bu güzellikleri korursunuz ve bütün dünya halklarına tanıtırsınız. Muhteşem bir yer" dedi.

"EKONOMİK YÖNDEN ÇOK BÜYÜK KATKI OLUYOR"

Van'da 30 yıldır yaşayan Mehmet Cangüneş ise ayinin yılda bir kez düzenlenmesinin yanı sıra yılın tamamına yayılan ziyaret ve programların yapılmasını istedi ve "Ben burayı çok güzel buldum ama yani ayinin sadece yılda bir sefere mahsus değil de senenin tamamına yayılan bir programın, bir ziyaretin olmasını dilerim. Çünkü Ermeniler geldiği zaman ekonomik yönden şehrimize çok büyük katkı oluyor. Onun ötesinde aramızdaki barış güçlenmiş oluyor" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Alin Odat da Akdamar'da bulunmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, doğum gününün de 6 Eylül olduğunu söyledi.

Van'a ilk kez gelen Talin Kazancı ise kenti çok beğendiğini belirterek, Akdamar'ın mistik ve güzel bir yer olduğunu dile getirdi.

"KARDEŞLİK İSTERİM"

Ermenistan vatandaşı Rita Vardanyan ise ayine 4'üncü kez katıldığını belirterek, Van'da bulunmanın kendisi için çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Vardanyan, "Anılarımı anlatamam. Bu bizim için farklı bir duygu" dedi.

Vardanyan, Van'da ayine katılmanın kendisi için taşıdığı anlamı şöyle anlattı:

"Barış, kardeşlik çok güzel bir şey. Çünkü Allah birdir. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Camiiolsun, kilise olsun, biz bütün dinlere saygı duyuyoruz. Ayrımcılık istemem. Kardeşlik isterim daha çok. Çünkü kavga, dövüş, savaş gerçekten istemiyoruz. Hoş bir şey değil. Çünkü hepimizi Allah yaratmış. ve hepimiz kardeş oldukça daha iyi olur. Herkese tavsiye ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Van'daki Akdamar Adası'nda 14. ayin yapıldı; Patrik Maşalyan barış için dua etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'daki Akdamar Adası'nda 14. ayin yapıldı; Patrik Maşalyan barış için dua etti - Son Dakika
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